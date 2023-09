Juanes revela que sufre de depresión desde hace trece años

MEDELLÍN, COLOMBIA.- El famoso cantante de origen colombiano, Juan Esteban Aristizábal, mejor conocido como “Juanes” dio a conocer recientemente que sufre de depresión desde hace unos trece años. La confesión la hizo a través de una emotiva carta hacia sus fanáticos, y a través de ella explica cómo ha vivido tanto tiempo lidiando con sus emociones. “Sentirme vulnerable me hace más fuerte. Poder hablar de mis problemas e inseguridades abiertamente no me hace un cobarde, ni un débil. Por el contrario, me ayuda a sanar desde el alma y ser más humano. Han pasado muchos años para poder escribir estas líneas que acabas de leer”, comienza la carta que ya cuenta con más de 90.000 “me gusta”, empezó diciendo el intérprete de la canción “La Camisa Negra”.

“Una cosa es absolutamente clara: nadie sabe a ciencia cierta lo de otros. Todos, absolutamente todos, cargamos una cruz, una pena personal, un dolor o una frustración, independientemente de nuestra clase social, religión o profesión. De hecho, el éxito profesional no garantiza la felicidad, tampoco el dinero. Pasamos toda una vida pensando que seremos felices cuando tengamos aquello, pero cuando llega ese ‘aquello’ tampoco somos felices”, prosigue el cantante. “La gente piensa: seré feliz cuando me compre tal cosa, seré feliz cuando me vaya de viaje a tal parte, cuando tenga esto, cuando tenga aquello, cuando me gradúe de la universidad, cuando consiga el trabajo soñado. Y así se nos va la vida entera, trabajando para conseguir eso que tanto soñamos, pero olvidando disfrutar el proceso. ¿Y qué es la felicidad? ¿Una ilusión creada por el marketing que controla nuestro imaginario? ¿Somos culpables como sociedad de nuestro propio invento? Son muchas preguntas y pocas respuestas”, continuó. En la carta también reflexiona que “La depresión es una enfermedad muy común, más común de lo que imaginas. Yo personalmente la sufro desde hace muchísimos años. He tenido que lidiar con estos factores genéticos y químicos desde hace mucho tiempo atrás. Pasé de ser una persona extremadamente introvertida en la infancia, el colegio y la universidad a tener que enfrentar la aceptación, el rechazo, el odio, la presión social y laboral”.

“Destruido”

“Quiero contarles una historia: hace13 años, sufrí uno de los golpes más duros de mi vida. Estaba en pleno apogeo de mi carrera, cientos de conciertos, a primera vista una vida perfecta y envidiable. Pues bien, por dentro estaba destruido, desilusionado y cansado. Había trabajado tanto durante los últimos 10 años que había perdido momentos clave con mis hijos, había dejado a un lado mi cuidado personal por dar gusto al resto del mundo. Lo peor es que yo fui el único culpable, nunca tuve fortaleza de decir ‘estoy cansado, necesito un momento’. O si lo hice, creo que no me tomaron en serio”, agrega en su carta. “Siempre pensé que podía, que sería capaz. Por favor, era Juanes. ¡Claro que podía! Ese pensamiento me llevó a un colapso nervioso, que me obligó a detener abruptamente todas mis actividades para estar en casa con mis hijos. Fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Hoy miro hacia atrás y me agradezco la valentía de haber hecho lo que hice. Algunas personas de mi entorno, muy pocas, me hacían pensar que estaba loco, que necesitaba un psicólogo y que no era normal lo que estaba experimentando”, menciona con una sinceridad que ha sorprendido a sus seguidores. A su vez, Juanes relató que buscó refugio en el alcohol “para tratar de anestesiar y poder seguir, pero el resultado fue peor”, afirmó.

“Existen herramientas y expertos que te muestran la luz y te acompañan. Siempre hará alguien ahí fuera que se solidarice contigo. Quizás alguno que otro no lo haga, pero el tiempo lo pondrá en su lugar. Lo importante es que estés bien”. “Hoy puedo escribir estas palabras después de muchos años y muchas tristezas y comparto mi historia contigo. Logré salir adelante. Me repuse internamente. No he vencido aun la depresión, pero la manejo mucho mejor... Y puedo decir que soy más feliz y más exitoso que nunca antes en mi vida. Me siento orgulloso de mí por haber tomado las decisiones que tomé en el pasado para sanarme, estar cerca de mis hijos, ser mejor artista y humano. Tú también puedes. ¡Ánimo!”, finalizó el cantante.