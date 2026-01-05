  1. Inicio
¿Cuándo estrena el documental de Stranger Things? Netflix revela la fecha oficial

Netflix anunció la fecha de lanzamiento de un documental sobre la producción de la quinta temporada de Stranger Things que ofrece una mirada inédita tras bastidores

  • Actualizado: 05 de enero de 2026 a las 12:33
1 de 12

Netflix confirmó que el documental One Last Adventure The Making of Stranger Things 5 ofrecerá un recorrido por la gestación de la última entrega de la popular serie.

 Foto: Cortesía | Netflix
2 de 12

La plataforma indicó que esta producción permite apreciar años de trabajo dedicados a la temporada final.

 Foto: Cortesía | Netflix
3 de 12

Destacando la labor de los hermanos Duffer, responsables de la historia que marcó a toda una generación.

 Foto: Cortesía | Netflix
4 de 12

Martina Radwan, directora de Girls State, lidera el proyecto y permaneció un año documentando el proceso de filmación junto a Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin y Finn Wolfhard.

 Foto: Cortesía | Netflix
5 de 12

El documental se estrenará el 12 de enero, mostrando escenas inéditas del detrás de cámaras y reflejando la emoción del equipo al despedirse de la serie.

 Foto: Cortesía | Netflix
6 de 12

El tráiler publicado por Netflix incluye a Matt y Ross Duffer visiblemente conmovidos mientras se dirigen al elenco y al personal técnico, capturando la intensidad de los últimos días de rodaje.

 Foto: Cortesía | Netflix
7 de 12

Cabe destacar que los hermanos Duffer anunciaron que a partir de abril de 2026, ficharán por la plataforma Paramount.

 Foto: Cortesía | Netflix
8 de 12

"Nuestro tiempo en Netflix ha sido increíble (...) nos han dado esa clase de libertad creativa y apoyo con que un artista siempre sueña y que pocas veces recibe. Tras una década, somos familia", escribieron en un comunicado que hoy reproduce la prensa especializada.

 Foto: Cortesía | Netflix
9 de 12

En él, Matt y Ross Duffer aseguran además que mantendrán alguna vinculación con Netflix, como productores de dos próximos espectáculos, más algún eventual proyecto relacionado con Stranger Things.

 Foto: Cortesía | Netflix
10 de 12

Según The Hollywood Reporter, los Duffer han firmado un contrato de cuatro años con Paramount.

 Foto: Cortesía | Netflix
11 de 12

Esto con el fin de "escribir, producir y dirigir películas de ficción de gran escala".

 Foto: Cortesía | Netflix
12 de 12

Hasta ahora no se ha revelado la cuantía del contrato.

 Foto: Cortesía | Netflix
