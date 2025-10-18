Joaquín Sabina ya tiene su personaje y vida en un cómic

Madrid, España.- El cantante español Joaquín Sabina ya tiene una novela gráfica sobre su biografía, un proyecto que sedujo a los guionistas Kike Babas y Kike Turrón (los Kikes), que vieron en el artista un personaje de cómic. "Sabina tiene una vida de cómic y una cantidad de canciones que pueden ser hechas viñetas en cualquier momento", argumentan en una entrevista con EFE. El primer volumen de 'Joaquín Sabina. Pasión y Vida' (Bao Bilbao Ediciones), que se publica este mes, tiene el acicate de haber agotado ya la primera edición en preventas. Han participado los Kikes y doce ilustradores, que narran "un trozo de su vida" (desde el nacimiento hasta 1995, año del álbum 'Yo, mi, me, contigo') porque meter a Sabina en un solo tomo resultaba complicado por su prolífica trayectoria. Kike Babas y Kike Turrón explican que Sabina tiene novela gráfica porque "es un grande, porque es un personaje de cómic y por el empeño de los Kikes desde hace años de dar impulso y respeto a la cultura popular". Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Homenaje a la cultura popular

"Siempre hemos envidiado que los países anglosajones rindan homenaje a su cultura popular, que Bob Dylan tenga cátedras en la universidad o que hubiera tomos de cómic sobre The Doors o Janis Joplin, y en España eso no estaba tratado", dice Babas. Así que, después de hacer biografías de cantantes y grupos como Manu Chao, Los Rodríguez, Rosendo, Siniestro Total..., pasaron a la novela gráfica con Fito, el humorista Gran Wyoming y ahora le llega el turno a Sabina. Turrón admite que a la hora de decidirse por el personaje lo principal es que sea relevante y con público suficiente para lanzarse a ello. Babas va un paso más allá y admite que a la hora de elegir personaje lo que manda es que les guste, pero también que llene plazas de toros o pabellones y que sea personaje de cómic: "Fito es un personaje de cómic, pero Sabina es otro". Explican ambos que pidieron permiso a Sabina para hacer su biografía, igual que hacen con todos los artistas.

La condición de Sabina: sí al cómic, pero no me molestéis

Un año tardaron en montar la biografía, tras obtener el 'sí' de Sabina, a través del cantautor Leiva, amigo en común. La condición que puso Sabina fue que no lo molestaran porque se embarcaba en su gira de despedida y no quería volver a narrar historias que ya había contado en muchas ocasiones. Babas explica que, en realidad, no necesitaban el relato de Sabina porque su vida está ya en 17 libros y la han interpretado decenas de periodistas. Es decir, solo con esa bibliografía extensa y buscando los libros en mercadillos, era suficiente. A partir de ese trabajo de documentación, el objetivo era "resumir y resumir y buscar la esencia" hasta tener el guión listo para entregarlo a los ilustradores. Y en el final del proceso, un audio de Sabina en whatsapp, con esa voz inconfundible y ronquísima, les confirmó que el trabajo estaba bien hecho: "Queridos Kikes, felicidades", les dijo. Turrón reconoce que, para dar dinamismo al guión, hicieron un 'tour' de ficción que pasaba por Úbeda, su pueblo natal, y por el Madrid antiguo, pero también por entrevistar a algunos personajes, como el que inspiró la canción 'Juana la Loca'. En la obra se mezcla la ficción y la no ficción, y algunas entrevistas como al poeta Benjamín Prado y al poeta y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, que han terminando siendo los prologuistas del libro

El triunfo en Latinoamérica