Jessica Biel descarta el nepotismo para su hijo Silas pese a su papel en Matchbox

La intérprete lo explicó esta semana en el pódcast Great Chat Show. Según relató, el niño le había manifestado su interés por la actuación, lo que derivó en una conversación sincera en casa. "Les dije que hay niños que trabajan muy duro, que van a clases de interpretación y de teatro y hacen todo el trabajo. No puedes quitarle un papel a esa persona solo porque seas mi hijo", señaló, según la versión recogida por el medio británico.

Los Ángeles, Estados Unidos.- Jessica Biel , de 44 años, ha defendido que no permitirá que su hijo mayor se beneficie de su apellido en la industria del cine, aunque el menor ya ha debutado en pantalla junto a ella. Silas, de 11 años, aparece en Matchbox: The Movie , comedia de acción estrenada este mes en Apple TV.

Biel añadió que ella y su marido, el cantante Justin Timberlake, de 45 años, habían intentado mantener a sus hijos al margen del mundo del espectáculo, aunque no querían «aplastar sus sueños». Fue el productor de la cinta, Jules Daly, quien preguntó si Silas quería participar con "un papelito".

El personaje del menor interactúa con el de su madre en una escena en la que ella le pide que se baje de un vehículo. "Lo que nos hizo sentir tranquilos a Justin y a mí fue que no era un papel con mucho texto", explicó la actriz, que precisó que, de tratarse de un gran monólogo, no lo habría permitido. En su opinión, un papel de ese tipo tendría que ganarse.

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La película, dirigida por Sam Hargrave y basada en los populares coches de juguete, reúne en el reparto a John Cena, Sam Richardson, Arturo Castro y Teyonah Parris. Biel interpreta a Emmy, integrante de un grupo de amigos de la infancia que se reencuentran y descubren una trama internacional que deben frenar.

El anuncio llega semanas después de que la pareja posara en la gala anual del Museo de la Academia, donde ambos acudieron vestidos de negro. Además, se conoció recientemente que Biel dará vida a Crystal Harris, viuda del fundador de Playboy, en una futura película sobre la mansión de la revista. Varias antiguas conejitas han expresado reacciones diversas ante el reparto, que la actriz aún no ha comentado públicamente.