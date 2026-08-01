Jared Leto acorralado por nuevas acusaciones de acoso a una excamarera de Michigan

Los Ángeles, Estados Unidos.- El actor y músico Jared Leto vuelve a estar en el centro de la polémica después de que una mujer relatara a un episodio ocurrido en abril de 2011 en Grand Rapids, Michigan.
Gracelisa Akers, entonces de 25 años, trabajaba como barman en The Orbit Room la noche en que actuó 30 Seconds to Mars, la banda que Leto lidera junto a su hermano Shannon.
Según su testimonio, el artista la invitó a su camerino tras enviar a un asistente a presentarse. Allí, según relató, sus atenciones se volvieron insistentes pese a que ella rechazó sus avances en varias ocasiones. Akers describió que Leto "era certeramente no un germófobo", ya que la tocaba de forma reiterada pese a haber alegado antes esa condición para no saludar con la mano.
La mujer aseguró que, al intentar marcharse, el actor la siguió hasta el aparcamiento y la interceptó junto a su carro. Poco después, según su relato, comenzó a recibir una sucesión de mensajes de texto durante la madrugada, incluida una invitación a desayunar horas más tarde.
Dos meses después, Akers afirmó haber recibido una fotografía del actor frente al espejo, cubierto únicamente con una toalla, acompañada de la ubicación de un hotel en Nueva York. Ella respondió que se encontraba en Michigan y que el mensaje tenía un destinatario equivocado.
El testimonio se conoce días después de que cuatro mujeres acusaran públicamente a Leto de conducta sexual indebida en un documental de la BBC, alegando episodios ocurridos cuando ellas eran adolescentes y el actor tenía entre 30 y 40 años. Leto ha negado categóricamente todas las acusaciones y ha contratado al abogado Alex Spiro para su defensa.
Akers, hoy de 41 años y propietaria de un salón de belleza en Michigan, señaló que decidió hablar para visibilizar un patrón de comportamiento que considera relevante ante las denuncias recientes.