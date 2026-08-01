Jared Leto acorralado por nuevas acusaciones de acoso a una excamarera de Michigan

Los Ángeles, Estados Unidos.- El actor y músico Jared Leto vuelve a estar en el centro de la polémica después de que una mujer relatara a un episodio ocurrido en abril de 2011 en Grand Rapids, Michigan.

Gracelisa Akers, entonces de 25 años, trabajaba como barman en The Orbit Room la noche en que actuó 30 Seconds to Mars, la banda que Leto lidera junto a su hermano Shannon.

Según su testimonio, el artista la invitó a su camerino tras enviar a un asistente a presentarse. Allí, según relató, sus atenciones se volvieron insistentes pese a que ella rechazó sus avances en varias ocasiones. Akers describió que Leto "era certeramente no un germófobo", ya que la tocaba de forma reiterada pese a haber alegado antes esa condición para no saludar con la mano.