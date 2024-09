Impostores de Brad Pitt dejan en bancarrota a dos mujeres

4

El publicista de Pitt, Matthew Hiltzik, emitió un comunicado advirtiendo: “Es lamentable que los estafadores se aprovechen de la conexión emocional entre los fans y las celebridades. Este es un recordatorio crucial de que no se debe responder a mensajes no solicitados en línea, especialmente cuando parecen provenir de figuras públicas que no tienen presencia oficial en redes sociales”.

5

El protagonista de “Érase una vez en Hollywood” se mantiene desconectado y no cuenta con perfiles oficiales en plataformas como Instagram, X (anteriormente Twitter), entre otras.

6

Actualmente, Pitt se encuentra promoviendo su próxima película, “Wolfs”, una comedia policial que se estrenará el 27 de septiembre en Apple TV+.