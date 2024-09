Afirman que Brad Pitt se mudará a Europa tras rechazo de sus hijos

Cabe mencionar que este tipo de decisiones no son novedad para el actor. Sus hijos Zahara y Maddox también han dejado de usar el apellido que les heredó.

Acción que, por supuesto, no le agradó al actor de “Tren bala”, quien dijo estar “decepcionado” de la decisión de su hija.

Mientras que Maddox, el hijo mayor de la expareja, utiliza el apellido Jolie en documentos sin fines legales aproximadamente desde 2021.

Esto solo sería una prueba más de la mala relación que Pitt sostiene con sus vástagos, quienes también han llegado a hablar mal de él en algunas ocasiones.

Tal es el caso de su hijo adoptivo Pax Jolie-Pitt, de 20 años, quien puso su cuenta de Instagram pública a finales de 2023 y se revelaron comentarios negativos escritos en contra de su padre que datan de 2020.

“¡Feliz día del padre a este imbécil de clase mundial! Una y otra vez demuestras ser una persona terrible y despreciable. No tienes ninguna consideración ni empatía hacia tus 4 hijos menores que tiemblan de miedo cuando están en tu presencia. Nunca entenderás el daño que has hecho a mi familia porque eres incapaz de hacerlo, Has hecho de la vida de mis allegados un infierno constante”, escribió el joven.