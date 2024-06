Así reaccionó Brad Pitt cuando supo que Shiloh renunció a su apellido

Cabe mencionar que este actuar no es novedad para el actor de “Troya”, puesto que sus hijos Zahara, de 19 años, y Maddox también han dejado de usar el apellido que les heredó.

Tal es el caso de su hijo adoptivo Pax Jolie-Pitt, de 20 años, quien puso su cuenta de Instagram pública a finales de 2023 y se revelaron comentarios negativos escritos en contra de su padre que datan de 2020.

“¡Feliz día del padre a este imbécil de clase mundial! Una y otra vez demuestras ser una persona terrible y despreciable. No tienes ninguna consideración ni empatía hacia tus 4 hijos menores que tiemblan de miedo cuando están en tu presencia. Nunca entenderás el daño que has hecho a mi familia porque eres incapaz de hacerlo, Has hecho de la vida de mis allegados un infierno constante”, escribió el joven.