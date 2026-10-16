  1. Inicio
  2. · Entretenimiento

Hilary Swank, embarazada a los 52 años de su tercer hijo

Hilary Swank, de 52 años, está embarazada de su tercer hijo, según ha revelado ella misma en un video en Instagram

  • Actualizado: 16 de octubre de 2026 a las 07:54
Hilary Swank, embarazada a los 52 años de su tercer hijo

La actriz Hilary Swank, ganadora de dos Oscar, anuncia que será madre por tercera vez

 Foto: Instagram

Los Ángeles, Estados Unidos.- La actriz estadounidense Hilary Swank, de 52 años, está embarazada de su tercer hijo, según ha comunicado ella misma colgando un video en su perfil de Instagram.

"Mucha gente me ha preguntado cual será mi próximo proyecto; este se estrena en diciembre", escribió la protagonista de 'Million Dollar baby' en el video que acompaña al anuncio.

En las imágenes publicadas por la artista, que está ampliando su familia junto a su esposo, Philip Schneider, aparece una animación con cuatro figuras que brillan de forma fluorescente en la oscuridad y, al mismo tiempo, bailan. Una de ellas aparece embarazada.

10 famosas que se convirtieron en madres después de los 40

La noticia llega tres años después de que Swank y Schneider dieran la bienvenida a sus mellizos, una niña y un niño. La pareja contrajo matrimonio en agosto de 2018.

Swank ha ganado dos premios Oscar a la mejor actriz por sus interpretaciones en 'Boys Don’t Cry' ('Los muchachos no lloran') (1999) y 'Million Dollar Baby' (2004) y, a partir de noviembre, se estrenará su trabajo en la cuarta y última temporada de la serie 'Yellowjackets'.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias