Hilary Swank, embarazada a los 52 años de su tercer hijo

Los Ángeles, Estados Unidos.- La actriz estadounidense Hilary Swank, de 52 años, está embarazada de su tercer hijo, según ha comunicado ella misma colgando un video en su perfil de Instagram.

"Mucha gente me ha preguntado cual será mi próximo proyecto; este se estrena en diciembre", escribió la protagonista de 'Million Dollar baby' en el video que acompaña al anuncio.

En las imágenes publicadas por la artista, que está ampliando su familia junto a su esposo, Philip Schneider, aparece una animación con cuatro figuras que brillan de forma fluorescente en la oscuridad y, al mismo tiempo, bailan. Una de ellas aparece embarazada.