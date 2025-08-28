Hilary Duff regresa a la televisión: ¿Habrá más de "Lizzie McGuire"?

Los Ángeles, Estados Unidos.- Hilary Duff regresará a la televisión — tras una larga pausa que le permitió disfrutar de su maternidad y afianzar su vida personal — embarcada en un nuevo protagónico. Y no, no se trata de una especie de producto derivado de "Lizzie McGuire".

La actriz encabeza el reparto de Pretty Ugly, una nueva serie de Hulu basada en la novela homónima escrita por Kirker Butler. El proyecto promete mezclar drama y comedia negra al sumergirse en el mundo de los concursos de belleza infantil, una temática tan polémica como fascinante que ha sido objeto de debate durante décadas. De acuerdo con el medio especializado Deadline, Duff dará vida a Miranda Miller, una madre determinada, perfeccionista y obsesionada con que su hija de 10 años, Bailey, logre convertirse en la reina indiscutible de los certámenes más prestigiosos de Estados Unidos.

El problema es que Bailey no comparte el entusiasmo de su madre: tras años de preparación, vestuarios llamativos y extenuantes rutinas, la niña se siente agotada y atrapada en un estilo de vida que le fue impuesto prácticamente desde la cuna, pues Miranda comenzó a inscribirla en competencias cuando apenas tenía tres meses de edad. La historia adquiere un giro aún más inquietante cuando Miranda, quien en su adolescencia también fue una destacada reina de belleza, descubre que está embarazada de otra niña. Lejos de replantearse su obsesión, comienza a planificar desde el embarazo la futura "carrera" de su próxima hija, dejando claro que su ambición no tiene límites. Esta dinámica madre-hija será el núcleo de la serie, que explora con ironía y crudeza los sacrificios, excesos y tensiones familiares que suelen rodear este tipo de competiciones.

Además de protagonizarla, Hilary Duff se desempeñará como productora ejecutiva, consolidando su faceta detrás de cámaras en proyectos televisivos. El guion de la serie corre a cargo de Kirker Butler, autor de la novela y conocido también por su trabajo como guionista en Family Guy, lo que anticipa un tono satírico y mordaz que podría diferenciar a Pretty Ugly de otras producciones del género.

La nostalgia de Disney

El anuncio ha despertado gran expectativa, ya que marca un nuevo paso en la carrera de Duff, quien saltó a la fama internacional a inicios de los 2000 con 'Lizzie McGuire', uno de los títulos más recordados de Disney Channel.

En años recientes, la actriz y cantante ha logrado reposicionarse en el panorama televisivo gracias a proyectos como 'Younger', comedia aclamada por la crítica, y 'How I Met Your Father', la apuesta de Hulu que adaptó el exitoso formato de How I Met Your Mother para una nueva generación de espectadores. Y aunque todavía no hay fecha de estreno confirmada, Pretty Ugly ya se perfila como una de las series más comentadas de Hulu.