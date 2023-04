Hija de Andrés García dice que se reconcilió con él; madrastra la desmiente

“Andrea ni es hija mía y no hay nada qué arreglar (con ella). Te voy a decir la verdad, yo la reconocí para ayudarla en su carrera y con el nombre, pero no supo agradecerlo”, dijo a la revista TV & Novelas.

“Era un roble, pero bendito sea Dios, vamos a decir que ya no está sufriendo, pues no solo fue la cirrosis, fue también la fibromialgia, pero bueno...”, agregó.

“Desafortunadamente, en los últimos días llamé, llamé y llamé y no hubo manera (de hablar con su papá), pero la última vez que hablé con él sí hubo una conexión bonita de alma a alma y sí me pude despedir”, dijo entre lágrimas la hija menor de Andrés García.

Ante esto, mientras se realizaba la velación del cuerpo en su casa de habitación, los periodistas le consultaron a Margarita Portillo, viuda de Andrés García, si era verdad que Andrea llamó varias veces y no obtuvo respuesta y la esposa del actor respondió tajante.

“Le dije: ‘Andrés, ¿quieres hablar con Andrea?’, y me dijo: ‘No’ y yo le pregunté ‘¿Por qué?’, entonces él respondió con su voz débil: ‘Porque no vino a verme en 10 años y ahorita que me estoy muriendo me está queriendo venir a ver”, rememoró.

Al parecer el actor se fue en malos términos con todos sus hijos, pues con sus dos varones, Andrés García Jr. y Leonardo García Vale también había tenido problemas, como cuando acusó a la madre de ambos de proporcionarles sustancias ilícitas y ellos salieron en defensa de su progenitora.