Gene Simmons regresa al cine con Deep Water: "Música y cine son el mismo negocio"

Los Ángeles, Estados Unidos.- Para Gene Simmons el cine y la música son "el mismo negocio". El líder de KISS, quien regresa a la gran pantalla como productor de la película de acción 'Deep Water', asegura que su responsabilidad "es darle al público emociones", cuenta en una entrevista con EFE.

"Ya sea desde el escenario con una banda como Kiss o a través de 'Deep Water'... tu responsabilidad es darle a la gente emociones y escalofríos", relata Simmons.

"Tienes que hacerlos olvidarse del mundo exterior y hacer que se preocupen por los personajes que están ahí", dice el fundador de una de las bandas más influyentes del siglo XX, conocida por las legendarias identidades escénicas de sus integrantes.

Simmons llevaba 11 años alejado de la industria cinematográfica, desde que produjo la cinta 'Armed Response' en 2017, y ahora regresa con 'Deep Water', dirigida por el finlandés Renny Harlin, que se estrena este viernes en salas.

La película es un thriller de supervivencia que sigue a un piloto, interpretado por Ben Kingsley, y a su copiloto, Aaron Eckhart, quienes se ven obligados a aterrizar en el océano y deben hacer todo lo posible para salvar a la tripulación y protegerla de los peligros de las aguas hostiles en las que han aterrizado.

La cinta marca el regreso de Harlin a los tiburones, de los que había estado alejado por más de dos décadas cuando estrenó 'Deep Blue Sea', en un momento en el que Hollywood ha vuelto a interesarse en estos depredadores marinos con producciones como 'Thrash' o la segunda parte de 'The Shallows'.

"En el corazón de la película hay en realidad un homenaje al cine de desastres de los años 70, donde tienes emoción, tensión, un accidente de avión y tiburones", indica en una entrevista con EFE Harlin.

A lo largo de la película, los personajes tendrán que trabajar en equipo y enfrentar no solo los problemas y retos que les impone el mundo exterior, sino también lidiar con el ego, el individualismo y la desesperación de los supervivientes, que van disminuyendo a lo largo de la historia.

"En el fondo, se trata de las personas. Se trata de los personajes y de construir un grupo de individuos por los que realmente te preocupas", añade Harlin.