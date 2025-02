¿Cuál es el estado de salud de Belinda hoy 10 de febrero?

1

Medellín, Colombia.-El estado de salud de Belinda se ha convertido en tendencia en las redes sociales, donde todas las personas se preguntan, ¿cómo está la famosa estrella del pop?

2

El pasado 7 de febrero la actriz mexicana contó que fue hospitalizada de urgencia, asegurando que no se encuentra bien porque ha trabajado mucho y sin parar.

3

“No me encuentro bien de salud, he trabajado mucho sin parar desde hace ya un tiempo y pues mi cuerpo explotó, obviamente de tantos viajes, de tanto trabajo; no he parado, no he descansado, no me he tomado vacaciones y pues el cuerpo resiente el trabajo en exceso”, declaró.