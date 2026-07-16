Eric del Castillo es hospitalizado de emergencia por una afección cardíaca

Ciudad de México.- El actor mexicano Eric del Castillo, que está por cumplir 92 años, tuvo que ser sometido de emergencia a un cateterismo debido a que tenía tapadas arterias en las piernas. Según reveló su hija Verónica del Castillo a medios mexicanos, tuvo que ser intervenido de emergencia después de que le detectaron el problema cuando planeaba someterse a una cirugía de la espalda baja. La comunicadora indicó que su padre tenía bloqueado el flujo sanguíneo de la pierna derecha en un 85 por ciento y el de la izquierda en un 30 por ciento, por lo que tuvieron que realizarle un cateterismo.

De acuerdo a una publicación del diario El Universal, "le practicaron "un cateterismo para meterle un stend, abrir la avena y estaba bloqueada el 85% de la pierna derecha y 30% de la pierna izquierda", explicó la ex presentadora. La hija del primer actor de telenovelas, indicó que su padre ya está fuera del hospital recuperándose, y explicó que la cirugía consistió en un cateterismo que consiste en intervenir con una punción arterial. "La arteria, en este caso es la segunda arteria principal del cuerpo, laa arteria iliaca a la altura de la ingle, le meten como un una agujita delgadita, la la inflan este con un globito y le meten una malla y esa malla ya permite el flujo al 100% de la sangre", detalló Verónica del Castillo.

Se recupera en su casa

Explicó además que en 15 días será sometido a una cirugía de la espalda baja, en la que no va a requerir anestesia general. Este hecho ocurrió unos días antes del deceso de la querida actriz Elsa Aguirre, ícono de la época de oro del cine mexicano, una amiga muy cercana de Eric del Castillo.

Por lo que la familia decidió no decirle nada al actor de su muerte para no deprimirlo justo cuando se encuentra en recuperación. "En la mañana lo mandé al chat de la familia porque llevo dos noches durmiendo con él ahí en el hospital y me dijo mi mamá, 'Ni se te vaya a ocurrirle porque sí se deprime, la verdad con este tipo de noticias", dijo Verónica. Eric del Castillo es un reconocido actor, director y guionista de cine y la televisión mexicanos. Su nombre de pila es José Eduardo Eric del Castillo-Negrete Galván.