Day Drinker: Reencuentro de Penélope Cruz y Johnny Depp en la gran pantalla

Nueva York, Estados Unidos.- La actriz española Penélope Cruz y el estadounidense Johnny Depp volverán a trabajar juntos en Day Drinker, anunció este lunes The Hollywood Reporter, según el cual se trata de un thriller de acción dirigido por Marc Webb (The Amazing Spider-Man).

La cinta reunirá a dos intérpretes que ya compartieron pantalla en Blo’ (2001), Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011) y Murder on the Orient Express (2017).