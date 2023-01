Los 15 datos que debes conocer sobre el certamen de belleza Miss Universo 2022

El miércoles 11 de enero se realizará una competencia de trajes típicos del Miss Universo 2022, donde las concursantes portarán un vestido referente a sus países natales. Aunque no se transmitirá por televisión, se presume que sí estarán disponibles transmisiones a través de las redes oficiales del concurso.

Así lo dio a conocer la empresaria Anne Jakkaphong. La nueva dueña estará presente en las entrevistas de jurado, pero desde un lugar separado donde no será vista.

6. No sexualizar a las mujeres

“Paren de usar a las mujeres como símbolos sexuales”, esas fueron las palabras de Anne sobre el desfile de las concursantes en traje de baño, por lo que no se permitirá que hagan bailes provocativos cuando porten esta vestimenta.

Kate Alexeeva, representante de Latvia, quedó fuera del certamen al contagiarse de covid-19. “Poco antes de año nuevo me diagnosticaron covid. Después, las complicaciones llegaron. Al momento sigo recuperándome. Dicho esto, lamentablemente me veo obligada a revocar esta año mi participación en Miss Universe. Todavía no puedo creer que este diciendo esto”, escribió en su cuenta de Instagram.