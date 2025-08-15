Dos días de invasión de historias de drama, suspenso y comedia en el MIN

Tegucigalpa, Honduras.- La pantalla del FILMIN del Museo para la Identidad Nacional (MIN), se vuelve a encender para exhibir una selección de ocho historias de drama, suspenso, acción, comedia y documental en Tardes de Cortos EL HERALDO. Este sábado 16 de 3:00 a 4:00 de la tarde y el domingo 17 de agosto de 2:00 a 3:00 de la tarde, usted podrá disfrutar de dos jornadas de cine corto con una selección de obras de la cinemateca del Festival Internacional de Cortometrajes de EL HERALDO. Los cortos de este fin de semana “recorren los paisajes, emociones y realidades de nuestra Latinoamérica. Narraciones breves pero intensas, llenas de arte y de identidad”, indica el MIN en una publicación en su página de Facebook.

Cine a la carta en el MIN

La propuesta de este fin de semana incluye trabajos como "So-aterrado" del director nacional Néstor Irías, una comedia oscura que trata elementos universales como ser el poder de la amistad y el convencimiento del amor sobre la traición y aborda un tema tan sombrío como la muerte de manera ocurrente. También, está en la oferta el drama "Ausente" del director hondureño William Aguilar, ganador de la edición 2018 del Festival de Cortometrajes de EL HERALDO. En este corto el jurado consideró que el realizador William Aguilar, construye un relato donde el mundo onírico, los recuerdos y la realidad se enfrentan.

Otro de los cortos de Honduras que conforman la lista de este fin de semana es “Corruptus” del realizador Michael Bendeck, que conformó la selección oficial del festival en 2014. “Corruptus” con sus impactantes escenas áreas, su apuesta en blanco y negro, sus planos y tomas áreas de Tegucigalpa, integra la lista de los cortos de mayor impacto visual de la historia del festival. Para cerrar con la lista del género ficción encontramos a “Lid”, la historia de una mujer que se resiste a la corrupción. Este corto, le valió a su protagonista Mariela Zavala el premio a Mejor actriz en el VI Festival Internacional de Cortometrajes EL HERALDO.

Y, finalmente un documental: “Tres al vuelo”, que significó el debut de Laura Bermúdez en el festival de cortos. El corto retrata la vida de los bailarines Isadora Paz y Lempira Jaén como parte del proyecto de arte Da Escénica en Honduras. La relación de dos artistas y su visión del mundo como pareja y exponentes del arte. El corto de Laura Bermúdez, el cual le acreditaría no solo el premio como Mejor corto documental, sino también el orgullo de ser la primera mujer que gana en la categoría de Mejor Dirección. Y entre los cortos de realizadores “Pura pantalla”, de Javier Farías de Venezuela, “Ningún Testigo”, un corto colombiano, que es un drama psicológico y “Carlito se va para siempre” de Quentin Lazzarotto, Perú. No se pierda esta invasión de historias en corto de Latinoamérica en Tardes de Cortos EL HERALDO, este sábado y domingo en el Museo para la Identidad Nacional (MIN). La entrada es gratuita.