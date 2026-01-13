"Casita del terror": testimonios denuncian presuntas agresiones sexuales de Julio Iglesias

Madrid, España.- Dos mujeres que trabajaron para Julio Iglesias denunciaron presuntas agresiones sexuales y abusos laborales ocurridos en 2021, según una investigación conjunta de Univisión Noticias y elDiario.es, que utiliza los nombres ficticios de Rebecca y Laura para proteger su identidad.
Los hechos, de acuerdo con los testimonios, habrían ocurrido en propiedades del cantante ubicadas en República Dominicana, Bahamas y España. Una de las mujeres se desempeñaba como empleada del hogar y la otra como fisioterapeuta.
Según el testimonio de Rebecca, en su primer día de trabajo, Iglesias examinó sus manos. “Entonces me pregunta mi nombre y me dice: ‘A ver tus uñas’, para ver si yo era limpia”, recordó. Era principios de 2021 y ella llevaba mascarilla por la pandemia de covid-19.
El cantante, que entonces tenía 77 años, le preguntó por una mancha en su mano, a lo que ella respondió que se trataba de tinte de cejas: “O sea, es algo que se me va con agua”.
Rebecca calificó el encuentro como “muy extraño” y relató que Iglesias le preguntó si quería viajar por el mundo, si hablaba inglés y le dijo que era “muy bonita”. Días después, afirmó, comentó que tenía “muy buenos glúteos” y semanas más tarde la presionó para participar en un encuentro sexual con él y una encargada de las casas.
Con el tiempo, el lugar donde trabajaba en Punta Cana se convirtió, según dijo, en “una cárcel de palmeras”. Allí y posteriormente en Bahamas, afirmó que fue agredida sexualmente en reiteradas ocasiones y sometida a humillaciones laborales junto a otras empleadas.
Rebecca explicó que fue contratada para limpiar y cocinar, y que como parte del proceso de selección le solicitaron referencias, fotografías, currículum y datos personales. Tanto ella como otras trabajadoras laboraban bajo régimen interno, alojadas en la residencia y con escaso contacto con el exterior.
“Me sentía como un objeto, como una esclava en pleno siglo XXI”, declaró. “Él me metía los dedos por todos los lados”. Agregó que sentía que no podía escapar: “Soy tu pu... robot, tu esclava, tu muñeca. Y no puedo moverme, no puedo moverme”.
De acuerdo con su testimonio, fue penetrada contra su voluntad, recibió bofetadas, insultos y vejaciones físicas y verbales, y fue coaccionada a participar en tríos mientras Iglesias daba instrucciones y se masturbaba. La joven dominicana señaló que su temor no era solo perder el empleo, sino ser humillada por “el señor”, como se refería al cantante.
Testimonio de Laura
Laura, quien trabajó como fisioterapeuta del artista, relató que fue manoseada y besada sin su consentimiento, además de ser insultada de forma constante. Afirmó que el último día de trabajo fue presionada para participar en un trío, propuesta que rechazó.
Según su relato, Iglesias la descalificaba profesionalmente y la acosaba con preguntas sobre su vida íntima. También aseguró que durante sesiones de terapia en la piscina le retorció con fuerza los pezones. “Me los aprieta durísimo [...] Y le digo: ‘Me duele’. Porque no es solamente que te toque, es que te lastima, ¿me entiendes? Me dice: ‘Es que tienes los pezones grandes’, y sigue como si nada”.
La mujer venezolana tenía 28 años cuando recibió la llamada de contratación a inicios de 2021. “Él me dice: ‘Te habla Julio Iglesias, ¿estás lista para que te cambie la vida?’. Yo le dije que sí. Me dijo: ‘Vas a viajar por el mundo conmigo’. Y vaya que me cambió la vida”, recordó.
Los nombres de ambas mujeres, así como los de otros testigos citados en el reportaje, fueron modificados para proteger su identidad. Indicaron que temen represalias por el poder y la fama del cantante y buscan evitar la estigmatización, ya que no han contado lo ocurrido a sus familiares.
Una de ellas también aseguró que estaban obligadas a someterse a pruebas médicas, incluidas revisiones ginecológicas, test de embarazo y exámenes de VIH.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España abrió diligencias para investigar una denuncia presentada el pasado 5 de enero contra Julio Iglesias, luego de que trascendiera que dos mujeres que trabajaron para él denunciaron presuntos casos de acoso y agresión sexual ocurridos en 2021.