Carlos Vives celebra la música tradicional colombiana que lo hizo famoso

“La música me regresó a los lugares donde solía trabajar”, dijo para explicar el significado de cantar canciones como “Cumbiana”, “Cañaguatera” o “Carito”, todas ellas interpretadas tras una explicación sobre el por qué de su creación.

Carlos Vives, que se hace llamar el rey del vallenato y que lo demostró en el concierto cuando sus músicos entonaron la melodía del We Will Rock You de Queen y empezó a cantar “¡Viva el vallenato!”, destacó en el concierto por su actitud e intensidad sobre el escenario, bailando en cada una de las canciones y animando al público continuamente a que hicieran lo propio.

“Antes cantaba para Colombia, ahora canto para Colombia, Venezuela, España”, valoró para destacar el valor del gran crecimiento de su música en los últimos años y su expansión a los distintos lugares de habla hispana, un idioma del que se siente orgulloso de compositor de sus canciones.