Carlos Vives recuerda a Egidio como el hombre que hacía reír a La Provincia

Egidio Cuadrado, nacido el 15 de febrero de 1953 en la localidad de Villanueva, en el caribeño departamento de La Guajira, estaba ingresado en la Clínica Colombia de Bogotá tras sufrir una recaída de una neumonía que lo había afectado a comienzos de año.

“Quiero recordarle con alegría porque ya le he llorado mucho y parece que no terminamos de llorarlo. No me imaginé llegar a un día así, tener que hablar de mi compadre y que me pidan desenterrar o rescatar recuerdos ha sido algo muy fuerte”, agregó Vives.

Egidio Cuadrado se dio a conocer en el universo musical al ser coronado rey vallenato en el Festival de la Leyenda Vallenata de 1985 y ocho años después, en 1993, acompañó con el acordeón a Vives como protagonista de la telenovela “Escalona”, inspirada en la vida del compositor Rafael Escalona.

“Cuando hice ‘Escalona’ escogí a Egidio y eso que había muchos acordeonistas. Al final fueron nuestras vivencias, mis viajes con él, compartir tiempo con él, hablar y entender que era un acordeonista (al) que no lo veían en ese momento como el más virtuoso, pero estaba en conexión con la tierra”, agregó.

De esa telenovela nació la banda La Provincia y al año siguiente lanzaron “Clásicos de La Provincia”, una recopilación de canciones vallenatas que convirtió a esa música del norte de Colombia en un fenómeno de ventas dentro y fuera del país.