“No te olvido por más que aparente”: Nueva canción de Shakira con Bizarrap

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- La barranquillera Shakira ha revelado un adelanto de “La fuerte” ft. Bizarrap, otra de sus canciones del disco “Las mujeres ya no lloran”.

“Otra noche más que pasó sin verte, otra noche más en donde me hago la fuerte. Borré tu número y pa‘ qué? si ya me lo sé, no te olvido por más que aparente”, es parte de la letra desvelada.