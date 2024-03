¿Shakira ya tiene otra pareja?: Su canción “Nassau” lo revela

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- La cantante colombiana Shakira ha sido tendencia en las últimas horas tras haber compartido un adelanto de su sencillo “Nassau” y referirse a un posible nuevo amor después de su polémica ruptura con el exfutbolista Gerard Piqué.

“Yo que me he prometido que nunca más volvería a querer, apareciste tú a sanar las heridas que dejó aquel, eso lo tenía ‘cerrao’, con llaves y con ‘candao’, pero, qué hago, me gustas ‘demasiao’”, dice parte del adelanto.

Este verso fue suficiente para que los internautas empezaran a crear teorías respecto a la vida amorosa de la intérprete de “Te felicito”.