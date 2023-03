Bases del VII Premio Nacional de Poesía Los Confines 2023

1. Podrán participar poetas de Honduras con un libro original e inédito de poesía, escrito en idioma español, de temática y estructura formal libre, que no esté presentado a otro premio.



2. El premio consiste en la edición de la obra ganadora por Editorial Efímera, la invitación al Festival de Los Confines 2024 y una escultura conmemorativa del premio, diseñada por el maestro de la plástica nacional, Gustavo Armijo.



3. La persona galardonada recibirá en concepto de derechos de autor el 10% del tiraje de la primera edición de su obra premiada.



4. Las personas que desean participar pueden enviar sus trabajos a la dirección electrónica premiopoesialosconfines@gmail.com en dos archivos Word. En el primer archivo aparecerá la obra debidamente titulada, sin el nombre del autor o autora y sin seudónimo. En el segundo archivo aparecerá el nombre del autor o autora, título del libro con que participa, una biografía resumida no mayor a cien palabras, copia del documento de identificación y una declaración jurada donde expresa ser el autor o autora de la obra presentada y que no participa en otro premio o que no está pendiente de fallo.



5. La convocatoria del premio queda abierta con la publicación de estas bases y la fecha límite para la presentación de los libros al premio es el 21 de mayo de 2023.



6. La lista de obras finalistas del premio se hará pública en el mes de junio de 2023 en una nota de prensa publicada en la página del festival y por los medios de comunicación que apoyan al premio.



7. La composición del jurado se dará a conocer al publicarse el fallo durante el VII Festival de Los Confines que se realizará del 26 al 30 de julio de 2023.



8. La persona ganadora deberá asistir a la ceremonia de entrega del premio y presentación del libro durante el Festival de Los Confines 2024. Los organizadores se encargarán de los gastos de transporte en el territorio nacional, alimentación y hospedaje durante los días que se requiera su participación.



9. No se mantendrá correspondencia con las personas que participen, solo con el autor o autora galardonada para la coordinación de acciones de edición, publicación y entrega del premio.



10. El jurado se reserva la facultad de interpretar estas bases en caso de ser necesario y su decisión será inapelable.



11. La participación en este premio supone la aceptación de las presentes bases.