¿Bad Bunny y Javier Bardem juntos? Todo sobre "Porto Rico", la película dirigida por Residente

San Juan, Puerto Rico.- El artista puertorriqueño René Pérez Joglar (Residente) debutará como director de largometrajes con el drama histórico épico "Porto Rico", protagonizado por su colega Bad Bunny y con un elenco que incluye a actores de la talla de Viggo Mortensen, Edward Norton y Javier Bardem. "He soñado con hacer una película sobre mi país desde que era niño. La verdadera historia de Puerto Rico siempre ha estado rodeada de controversia", afirmó en un comunicado este miércoles Residente, ganador de 34 premios Grammy y Latin Grammy, que ha desarrollado también una carrera como actor en 'In the Summers' y 'Frank & Louis'. "Porto Rico", coescrita entre Residente y el guionista ganador del Premio Óscar Alexander Dinelaris ('Birdman'), es un western caribeño inspirado en hecho reales que aborda la compleja historia colonial de Puerto Rico a través de una mirada visualmente intensa.

Instagram

"Esta película es una reafirmación de quiénes somos, contada con la intensidad y la honestidad que nuestra historia merece", comentó el artista sobre este filme centrado en los orígenes de su isla natal. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE Benito Martínez Ocasio (Bad Bunny), quien recientemente hizo historia al ganar el Grammy al Mejor Álbum del Año con el disco en español 'Debí tirar más fotos', tiene en este largometraje su primer papel protagónico en cine, después de su participación en cintas como 'Bullet Train' y 'Caught Stealing'. Lo acompañan Mortensen ('Eastern Promises', 'Captain Fantastic', 'Green Book'), Norton ('American History X', 'Birdman', 'A Complete Unknown') y el español Bardem ('No Country for Old Men'), con más integrantes del elenco por anunciar.