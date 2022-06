¿Qué dice el artículo ‘difamatorio’ que escribió Amber Heard sobre Johnny Depp?

VIRGINIA, ESTADOS UNIDOS.- Una indemnización de casi 10 millones de dólares fue la condena que estableció el jurado para Amber Heard, luego de encontrarla culpable de difamar a su exesposo Johnny Depp a través de un artículo escrito por ella misma en The Washington Post.

El artículo fue escrito en diciembre de 2018 y la actriz decidió titularlo “I spoke up against sexual violence — and faced our culture’s wrath. That has to change”. (Me pronuncié en contra de la violencia sexual y enfrenté la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar).

Aunque realmente no mencionó el nombre del protagonista de ‘Piratas del Caribe’, el actor decidió demandarla porque aseguró que sus declaraciones le arruinaron la carrera e imagen.

En el mencionado y polémico artículo, Amber Heard comienza revelando que desde su infancia fue víctima de abuso. “Sabía ciertas cosas desde el principio, sin que nadie me lo tuviera que decir. Sabía que los hombres tienen el poder, físico, social y financiero, y que muchas instituciones apoyan ese acuerdo”.

Luego de refiere a su etapa en la universidad, durante la cual fue “acosada y agredida sexualmente”, hasta que se convirtió en “figura pública que representa el abuso doméstico”.

“Imaginad a un hombre poderoso como un navío, como el Titanic. Ese barco es una enorme empresa que, cuando choca contra un iceberg, tiene a un montón de gente a bordo desesperada por cerrar los agujeros; no porque crean o se preocupen por el barco, sino porque sus propios destinos dependen de esa empresa”, escribió en forma de analogía la famosa.

