¿Cómo afectó las fortunas de Johnny Depp y Amber Heard el juicio por difamación?

De acuerdo con la revista Forbes, para el 2016 la fortuna de Johnny Depp era de 48 millones de dólares, sin embargo, a partir del 2017 su nombre salió de la lista de las 100 celebridades más ricas del mundo.

En el mejor momento de su carrera, el protagonista de Piratas del Caribe llegó a recibir hasta 100 millones de dólares de salario anual, convirtiéndose en uno de los actores mejor pagados del mundo.

A raíz del juicio de difamación contra Amber Heard, el manager del actor, Jack Whigham, compartió los detalles de las ganancias de Depp.

Según Whigham, el actor comenzó a perder varios trabajos a raíz del artículo de opinión publicado por Heard en The Washington Post el 18 de diciembre de 2018.

Su manager dijo durante el juicio que el actor ganó US$ 10 millones por su actuación en Murder on the Orient Express (2017), 8 millones por City of Lies (2018) y 13.5 millones por Animales fantásticos: los crímenes de Grindewald (2018).

Whigham agregó que Depp había cerrado un trato por US$ 22,5 millones por “Piratas del Caribe 6” de Disney, pero que después de que se publicó el artículo de Heard, Depp hizo “cero” películas de estudio.

“Con respecto a Johnny, (el artículo de opinión) fue catastrófico porque provenía de un relato en primera persona, no era de un periodista o de alguien que observaba, era de alguien que decía: ‘Esto me pasó a mí’”, dijo Whigham. Sin embargo, Whigham admitió que Disney no se había comprometido a que Depp estuviera en la sexta entrega de la franquicia cinematográfica.

Johnny Depp no ha filmado ninguna película desde julio de 2020.

