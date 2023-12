Anuel envía amenaza a Arcángel: “Vas a ver lo que te va a pasar”

“Tú no eres competencia y tampoco negocio lame bicho, por eso es que tu tienes mamarse.. al conejo o tirarme para poder pegarte”, escribió el intérprete de “Delincuente”.

Y es que Anuel publicó una historia en su cuenta de Instagram donde le respondía a Arcángel asegurando que él no es competencia y tampoco negocio.

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- La pelea entre Anuel AA y Arcángel continúa y no solo con música sino con amenazas directas.

Agregó: “Soy mejor que tú, tu tienes canciones de tu álbum que llevan un mes y no llegan ni al medio millón de views, tú te vas a morir para que sigas tirándote fotos con mi hijo aprovechándote de la inocencia de él sin él saber y sin conocerte”.

Finalizó su amenaza asegurando que Arcángel no tiene “los cojones para tener el corazón que yo tengo hijo de pu.. tú vas a ver lo que te va a pasar donde yo te vea, sea en donde sea, tú vas a ver. Esta vez te tocar chotiarme al frente del mundo entero lame bicho”.

“Sé que soy un pedazo de mierda, mi hija me la está cuidando un chota. Se agota, mi paciencia, a veces hay derrota. A veces hago las cosas mal y el karma rebota. En la vida nunca he tenido suerte. En este mundo falso yo me voy a morir real hasta la muerte”.