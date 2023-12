Letra FN8: ¿Qué dice la tiradera de Arcángel a Anuel AA?

D-Note Is On The Beat

Me guardaste (Me guardaste), me abandonaste (Me abandon—)

No los menciono por ti (No)

[Verso 1]

Y como siempre una feliz Navidad (Feliz)

Desde el piso más alto del edificio (Ah)

Donde no existe la fuerza de gravedad (No)

Y llevo tanto tiempo que parece que hice un maleficio (¿Qué fue?)

Siento que me afixio

Dos millone’ en prenda’ y ninguno’ ‘e los diamante’ son ficticio’ (No)

El Austin de antes, el Austin de ahora (Yeah)

El Austin que de lejo’ los ajora (Ja)

El mismo Austin que si se vuelve a montar en la locomotora

La raíz motora es que sabemos quiénes son de cora

¿Dinero? Check, ¿cojones? Check (Ah-ah)

Como lo dice mi hermano Tali (Oh, ey)

Te ubicamos, check; respondemos, check

Y te queda’ blanco como lo que hay en el cartel de Cali (Yeah; wuh)

Buenas noches, buenas tardes, buenos días (Yes)

Andamo’ con la pámpara prendía’ (Ah)

Dos o tres se emocionaron porque el duende no salía

Y yo volando el mundo con altura sin Rosalía

Mala mía, tuve que hacerlo para que te ubique’

Cuando te estabas los moco’ yo hacía ticket (Hey)

Cuando todo para ti era un simple sueño (Sueño)

Ya yo de este género era dueño (Ah)

La Ma, yo te entierro debajo ‘e la grama (Ah-ah)

To’ el que te conoce sabe que tú me lo mama’ (Uh)

No me ronque’ de poder, tú no está’ hecho pa’ este drama (No)

Infelices, púdranse con todo y fama (Pro)

Sigo frío, campeo por tu bloque y por el mío

Pero ¿por qué tú no baja’? A ti te lo tienen prohibío’

No eres grato, darte e’ como abusar con un tecato

Si es por mí vuelve y respira, yo no jodo con chivato’ (Yeah)

Wow, se buscaron que me emperre (-perre)

El lápiz ‘tá pateando como un R (Rrr)

Cabrón, ¿qué tú eres gánster?

¿Pero cuándo? ¿En el principio o en el cierre? (Lambón)

No sé tú, pero yo nunca he paga’o pa’ entrar a PR (¡Nunca!)

Soy el ojo de la güija, ¿oíste, sabandija?

No te fija’ que tiene’ a un chota criando a tu hija (Ouh)

Tú no sale’, cabrón, tú y yo nunca vamo a ser iguale’ (No)

A mí me escoltan bandido’, a ti te escoltan los federale’ (Yes)

Oh, sí, ¿cabrón que yo soy chota? ¿Oh, sí?

Pues enseña los papele’ de tu brother RobGz (Yo los vi)

El duende ya me dijo que no los deje tranquilo’

Y que te estás intoxicando metiéndote fentanilo (Huele, maric**, huele)

Recuerda, desde chamaquito yo los ma** solito

Sin tener que aguantarle cabra’ a ningún bichotito

Y alante ve pagando lo que le debe’ a Tito (Sí)

Mi dinero está gordo y panzón, el tuyo está finito (Fin)

Ya no tiene’ prote, está’ pasando prote, soplapote (Uh)

Tú me ve’ y te sangra el cu**, ponte un Kotex (Ey)

Yo tengo un peine ‘e bala’ mixta’, explotan como ristra (¡Prr!)

Y te las estoy mamando to’as pa’l cocote (Yes), lambebicho (Prra)

[Interludio]

Tú no te imaginaba’ que iba’ a ser parte de tu saga favorita de tiraera’ (Porque tú sabe’), jajajajaja

¿Cómo era que decía, brother? (Soy tu maestro, cabrón)

Feliz Navidad, chorro ‘e cabrone’, ja