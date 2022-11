¿Qué pasó con Arcángel luego del infarto que sufrió en 2019?

“Sufrí un infarto el 16 de septiembre del año 2019, nunca se me va a olvidar... Por cada día, le doy gracias a Dios”, escribió el intérprete de “Para que volver” en un post de Instagram.

“Fue un infarto, no un pre-infarto, así me comentaron los doctores. Ese día fue glorioso para mí, aunque otra persona diría que no quiere recordar ese día... Me di cuenta de que personas tenía a mi lado y quienes no, por poco me muero. Ese día fue mi renacimiento, no quiero borrarlo”, contó el artista.

Luego de recuperarse de ese susto, Arcángel confirmó que su salud comenzó a decaer y que ahora luchaba contra una mancha que le hallaron en el cerebro.