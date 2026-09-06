Anitta será la nueva reina de batería de Grande Río en el Carnaval de 2027

El cargo otorgado a la artista es uno de los más emblemáticos del carnaval pues requiere habilidad, carisma y belleza para representar con honor a la escuela a la que representa.

Los fastuosos desfiles de las escuelas de samba, son considerados el espectáculo más grande del mundo al aire libre y la principal atracción de la fiesta carioca.

Río de Janeiro, Brasil.- La cantante brasileña Anitta , una de las artistas de mayor proyección internacional del país, fue anunciada este domingo como la nueva reina de la batería de la escuela de samba Grande Río, y encabezará el desfile de la agrupación en el sambódromo durante el Carnaval de Río de Janeiro de 202 7.

Como reina de la batería, Anitta actuará como un enlace entre los cientos de integrantes que integran la sección de percusión de la escuela y el público.

Entre plumas y lentejuelas y sobre altísimos tacones, la cantante guiará por más de una hora a la batería por los 700 metros de la pista del sambódromo al ritmo del samba que identificará la temática escogida por la escuela para su presentación.

"Acepto esta invitación con gran respeto. Conozco la importancia del Carnaval en la vida de miles de personas y en la historia de un pueblo luchador que durante décadas ha convertido los desfiles en un acto político y revolucionario", afirmó Anitta en un mensaje publicado en sus redes sociales.

El desfile contará la historia de los Tabon, una comunidad formada en la actual Ghana por africanos esclavizados que conquistaron su libertad en Brasil y posteriormente regresaron voluntariamente a África Occidental. Entre ellos hubo participantes en rebeliones contra la esclavitud, como la Revuelta de los Malês.

El argumento coincide con el momento personal y artístico de Anitta, cuyo reciente álbum, "Equilibrivm II", aborda la espiritualidad, la ancestralidad y la búsqueda del autoconocimiento.

La artista sustituirá a la influenciadora Virginia Fonseca, novia del delantero del Real Madrid Vinícius Júnior, con quien ha mantenido una sonada relación.

Fonseca dejó el puesto hace una semana por motivos personales, después de haberlo ocupado durante el Carnaval de 2026.

Anitta será coronada oficialmente el 20 de septiembre en la sede de Grande Rio.

El nombramiento supone el regreso de Anitta a uno de los escenarios más emblemáticos del Carnaval carioca.

La cantante ya desfiló como musa de Mocidade Independente do Padre Miguel, la escuela de la que es aficionada, en 2016, y dos años antes había participado en el desfile de la centenaria Portela.