Ángela Aguilar recuerda los regaños de su papá por sus pretendientes

A lo largo de su vida, la joven cantante no se ha salvado de recibir regaños de él, como cuando le pedía que no fuera tan coqueta en la escuela, ya que en dicha etapa la joven recibía muchos regalos y la atención de sus compañeros.

En una entrevista para el canal “Cheleando con las estrellas”, la intérprete de “Ahí donde me ven” reveló que era muy asediada por los niños, hecho que causaba la molestia de Pepe Aguilar, pues la tachaba de “coqueta”.

“No era noviera, yo creo que era coqueta. Me acostumbré a que mi papá me dijera que estaba muy bonita, mi mamá me decía que estaba muy bonita, todo el mundo me lo decía. Es bonito sentir que todo el mundo te diga eso, pero noviera nunca fui”, explicó la menor de los hermanos Aguilar.

Ángela reconoció que el cariño y la atención de los niños del colegio causaba los celos de su padre, quien en muchas ocasiones le pidió que dejara de ser coqueta.

“Fui coqueta y mi papá me regañaba mucho, mucho... El Día de San Valentín yo era ‘la niña’ en la escuela, entonces me llegaban en el locker las cartas, las flores y los chocolates y mi papá me preguntaba ¿quién te dio eso? Y no sé cuánto, pero muy divertido, o sea nunca fue como ningún problema”, contó Ángela.

Con el paso del tiempo, la cantante reconoció que comenzó a tomar en cuentas otros factores para fijar su atención, pues ahora busca a alguien que la haga sentir cómoda y se lleve bien con sus familiares.

“De grande empecé a tomar más decisiones de qué me conviene, quién me cae bien. Más allá de cómo te ven es cómo te tratan, cómo tratan a tu familia, cómo te hacen sentir”, concluyó.

