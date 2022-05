¿Qué países han prohibido el estreno de Dr. Strange 2?

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Luego del éxito generado por Spider-Man: No Way Home, Marvel Studios promete nuevamente generar mucho revuelo entre los fanáticos con el ansiado estreno en cines de Dr. Strange in the Multiverse of Madness.

La ambiciosa película de la compañía propiedad de Disney tiene todos los ingredientes para convertirse en un éxito mundial, ya que viene con la premisa de introducir a los personajes de los comics en el multiverso, la nueva apuesta dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

En varios países del mundo la compra de boletos y la espera en taquillas ha desatado la locura entre los fanáticos, sin embargo, existen naciones en donde la película no podrá verse debido a la aparición de un personaje.

Hace un par de días, Arabia Saudita pidió a Disney eliminar una referencia LGBTQ de la película del Dr. Strange, se trata de la participación de Xóchitl Gómez, quien interpreta a la superheroína América Chávez.

La escena precisa que causó el malestar en el país asiático y otros, principalmente del mundo árabe, es una en donde el personaje reconoce abiertamente “tener dos madres”, provocando que la película no pueda llegar a esta región del mundo debido a que Disney se rehusó a editar esta pieza de 12 segundos.

