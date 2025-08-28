Amy Adams y Aaron Pierre se unen a Ryan Gosling en filme de Star Wars

Los Ángeles, Estados Unidos.- Amy Adams y Aaron Pierre se sumaron este jueves al elenco de Star Wars: Starfighter, la película protagonizada por Ryan Gosling que actualmente dirige Shawn Levy.

La producción del filme comenzó hoy en Londres, y la casa productora Lucasfilm anunció a través de un comunicado en la página oficial de Star Wars otros nuevos fichajes. Entre ellos se encuentran: Flynn Gray, Matt Smith, Mia Goth, Simon Bird, Jamael Westman y Daniel Ings, quienes también se suman al elenco del proyecto. "Siento una profunda emoción y un gran honor al comenzar la producción de Star Wars: Starfighter", dijo Levy en el comunicado.

Y agregó: "Desde el día en que Kathy Kennedy me llamó para invitarme a desarrollar una aventura original en esta increíble galaxia de Star Wars, esta experiencia ha sido un sueño hecho realidad, tanto a nivel creativo como personal". Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. La noticia estuvo acompañada de una primera imagen en blanco y negro del set de grabaciones y en ella se observa a Gosling y Gray posando frente a lo que parece ser un deslizador terrestre.

Instagram

De acuerdo con medios especializados, este se asemeja al utilizado por Luke Skywalker en Star Wars: Episode IV - A New Hope ("Star Wars: Episodio IV - una nueva esperanza"), de 1977.

Fecha de estreno

La película, que está ambientada cinco años después de los eventos de Star Wars: Episode IX- The Rise of Skywalker, tiene previsto su estreno para el 28 de mayo de 2027.