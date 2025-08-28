  1. Inicio
La noticia estuvo acompañada de una primera imagen en blanco y negro del set de grabaciones y en ella se observa a Gosling y Gray posando frente a un deslizador terrestre

  • 28 de agosto de 2025 a las 16:10
Amy Adams y Aaron Pierre se unen a Ryan Gosling en filme de Star Wars

Ambos actores acaban de ser anunciados como parte del elenco de la nueva película de la franquicia.

 Fotos: Shutterstock.

Los Ángeles, Estados Unidos.- Amy Adams y Aaron Pierre se sumaron este jueves al elenco de Star Wars: Starfighter, la película protagonizada por Ryan Gosling que actualmente dirige Shawn Levy.

La producción del filme comenzó hoy en Londres, y la casa productora Lucasfilm anunció a través de un comunicado en la página oficial de Star Wars otros nuevos fichajes.

Entre ellos se encuentran: Flynn Gray, Matt Smith, Mia Goth, Simon Bird, Jamael Westman y Daniel Ings, quienes también se suman al elenco del proyecto.

"Siento una profunda emoción y un gran honor al comenzar la producción de Star Wars: Starfighter", dijo Levy en el comunicado.

Y agregó: "Desde el día en que Kathy Kennedy me llamó para invitarme a desarrollar una aventura original en esta increíble galaxia de Star Wars, esta experiencia ha sido un sueño hecho realidad, tanto a nivel creativo como personal".

La noticia estuvo acompañada de una primera imagen en blanco y negro del set de grabaciones y en ella se observa a Gosling y Gray posando frente a lo que parece ser un deslizador terrestre.

Instagram

De acuerdo con medios especializados, este se asemeja al utilizado por Luke Skywalker en Star Wars: Episode IV - A New Hope ("Star Wars: Episodio IV - una nueva esperanza"), de 1977.

Fecha de estreno

La película, que está ambientada cinco años después de los eventos de Star Wars: Episode IX- The Rise of Skywalker, tiene previsto su estreno para el 28 de mayo de 2027.

El guion corre a cargo de Jonathan Tropper, mientras que Levy además de dirigir produce junto a Kennedy.

Asimismo, Gosling será productor ejecutivo junto a Dan Levine, Mary McLaglen y Josh McLaglen.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

