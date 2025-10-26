America Ferrera pide a Hollywood más valentía ante el clima político: “El arte no es un lujo, es resistencia”

Durante la 5.ª Celebración Anual del Cine y la Televisión Latina , organizada por la Critics Choice Association en Los Ángeles , la protagonista de The Lost Bus recibió el Trailblazer Award, entregado por Jamie Lee Curtis, y pronunció un discurso que combinó reflexión, activismo y una defensa del papel del arte en tiempos de polarización.

Los Ángeles, Estados Unidos.- La actriz y productora America Ferrera instó a la industria de Hollywood a asumir un papel más activo frente al contexto político que atraviesa Estados Unidos.

Ferrera, de asendencia hondureña,, recordó que, en una época en la que el diálogo público parece incapaz de generar empatía o entendimiento, el poder de las historias cobra una relevancia aún mayor. A su juicio, el cine y la televisión pueden “transportar a las personas fuera de su lógica más arraigada y llevarlas directamente al corazón”.

La intérprete, también reconocida por su activismo, explicó que recientemente conversó con un académico especializado en autoritarismo que le advirtió sobre el “punto crítico” al que se dirige Estados Unidos. Según Ferrera, este escenario subraya la importancia de que los artistas asuman su responsabilidad cívica y cultural.

“No somos una nota al pie de la sociedad civil. Somos parte de ella. Las historias que contamos tienen un papel que desempeñar en este momento”, afirmó.

Ferrera defendió que el arte debe representar no solo aquello contra lo que se lucha, sino también los valores y esperanzas de una sociedad. “Tenemos la obligación de imaginar el mundo en el que queremos vivir. No debemos retratar a otros como si necesitaran que se les conceda dignidad. Nacemos con ella, y nadie puede arrebatárnosla”, expresó.

La actriz concluyó su intervención con un llamado a la valentía colectiva. “Es tiempo de encontrar nuestro coraje, de ser tan valientes como los personajes que escribimos y los que interpretamos. Debemos usar nuestras voces y nuestro arte para inspirar el mundo que deseamos construir”.