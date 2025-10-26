  1. Inicio
America Ferrera pide a Hollywood más valentía ante el clima político: “El arte no es un lujo, es resistencia”

La actriz de ascendencia hondureña, America Ferrera, pidió a la industria de Hollywood asumir un papel más valiente y comprometido frente al contexto político actual

  • 26 de octubre de 2025 a las 14:16
Durante la Critics Choice Latino Celebration en Los Ángeles, la actriz defendió el poder del arte como herramienta de cambio social y llamó a los creadores a “usar sus voces y su trabajo para construir el mundo que desean”.

Los Ángeles, Estados Unidos.- La actriz y productora America Ferrera instó a la industria de Hollywood a asumir un papel más activo frente al contexto político que atraviesa Estados Unidos.

Durante la 5.ª Celebración Anual del Cine y la Televisión Latina, organizada por la Critics Choice Association en Los Ángeles, la protagonista de The Lost Bus recibió el Trailblazer Award, entregado por Jamie Lee Curtis, y pronunció un discurso que combinó reflexión, activismo y una defensa del papel del arte en tiempos de polarización.

Ferrera, de asendencia hondureña,, recordó que, en una época en la que el diálogo público parece incapaz de generar empatía o entendimiento, el poder de las historias cobra una relevancia aún mayor. A su juicio, el cine y la televisión pueden “transportar a las personas fuera de su lógica más arraigada y llevarlas directamente al corazón”.


Un mensaje de compromiso y responsabilidad

La intérprete, también reconocida por su activismo, explicó que recientemente conversó con un académico especializado en autoritarismo que le advirtió sobre el “punto crítico” al que se dirige Estados Unidos. Según Ferrera, este escenario subraya la importancia de que los artistas asuman su responsabilidad cívica y cultural.

“No somos una nota al pie de la sociedad civil. Somos parte de ella. Las historias que contamos tienen un papel que desempeñar en este momento”, afirmó.

Ferrera defendió que el arte debe representar no solo aquello contra lo que se lucha, sino también los valores y esperanzas de una sociedad. “Tenemos la obligación de imaginar el mundo en el que queremos vivir. No debemos retratar a otros como si necesitaran que se les conceda dignidad. Nacemos con ella, y nadie puede arrebatárnosla”, expresó.

La actriz concluyó su intervención con un llamado a la valentía colectiva. “Es tiempo de encontrar nuestro coraje, de ser tan valientes como los personajes que escribimos y los que interpretamos. Debemos usar nuestras voces y nuestro arte para inspirar el mundo que deseamos construir”.

