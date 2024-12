Alfonso Curón revela por qué no hace más películas

1

Los Ángeles, Estados Unidos.- El director mexicano Alfonso Cuarón confesó este domingo en Marrakech que le gustaría ser “más prolífico”, pero que la pereza y, sobre todo, su amor por la vida y por los tiempos entre un filme y otro juegan en contra de este deseo.

Cuarón, director de “Roma” y “Gravity”, con los que se alzó con el premio Oscar en 2018 y 2013, mantuvo una conversación con el público en el Festival Internacional de Cine de Marrakech para repasar su carrera y hablar sobre su proceso creativo.

“Soy más un cinéfilo que un director. Crecí amando tantas películas y tan diversas que todas me inspiraron”, afirmó el mexicano, preguntado por la razón por la que no acostumbra a hacer una película cada año.

“A menudo me pregunto por qué no hago más películas. Hay varias respuestas. La respuesta corta es que soy perezoso, pero no es toda la verdad. Es que me gusta la vida, me gustan los espacios entre medias”, confesó.