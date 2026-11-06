Adiós a Lelio, el cineasta que llevó a Chile a su primer Oscar

Santiago, Chile.- El reconocido cineasta chileno Sebastián Lelio, ganador del Oscar por "Una mujer fantástica" en 2018, murió este viernes a los 52 años.

"Con mucha tristeza, comunicamos el fallecimiento por motivos de salud del cineasta chileno Sebastián Lelio. Estamos atravesando un momento de mucho dolor y su recuerdo permanecerá para siempre entre nosotros", dijo su familia en un comunicado.

Lelio se encontraba en Santiago grabando la adaptación cinematográfica de la reconocida novela "Poeta chileno", de Alejandro Zambra.

Según medios locales, el director y guionista fue hallado muerto en su casa del barrio capitalino de Las Condes.