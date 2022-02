"En realidad no puedo caminar muy bien", Paquita la del barrio lucha por su salud

VERACRUZ, MÉXICO.- La salud de la famosa cantante de boleros y rancheras, Francisca Viveros Barrandas -mejor conocida como Paquita la del barrio- se ha visto bastante afectada en las últimas semanas y la noticia más reciente sobre ella no genera muchas esperanzas.



Y es que la también llamada "Reina del pueblo" dijo en sus redes sociales que luego de un tratamiento médico, que se realizó recientemente, no podrá estar activa por un par de semanas.

“Desgraciadamente no estoy bien”, dijo la cantante. “Amigos de Moroleón, créanme que me da mucho gusto saber que me recuerdan y que querían que estuviera con ustedes. Me hicieron un tratamiento el sábado y tengo que guardar reposo dos o tres semanas”, contó la cantante de "Cheque en blanco"f, hablándole a las personas que iban a asistir a su concierto la próxima semana.



“En realidad no puedo caminar muy bien, no puedo. Me da mucha tristeza no estar con ustedes porque ustedes saben que nunca les he fallado, entonces por esta discúlpenme, de verdad disculpa a la empresa y a todo el público de Moroleón, mil disculpas. Espero en Dios que quede bien y para la otra ya estaré con ustedes, muchas gracias “, agregó la cantante.

Motivos

Hasta este viernes se conoció cuál es la razón del decaimiento de salud de la famosa cantante, pues ella no había brindado detalles sobre lo que estaba pasando.



La hermana de la cantante, Viola Barrales, reveló a Tv y Novelas cuáles son las afectaciones de Paquita y cómo se siente de ánimo.

“Acabo de estar con ella, vengo llegando a Veracruz, en estos momentos está en reposo, tal y como se lo mandó el doctor, ya que le hicieron un tratamiento en la columna por lo del nervio ciático, así que sólo hay que esperar, no podemos hacer más. ¡Ella está luchando!”, contó la señora.



“Entiendo que toda la vida le dio lata, luego tuvo algunas caídas que lo empeoraron, pero gracias a Dios, ahora todo va a estar bien”, dijo.