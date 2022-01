Joe Exotic de “Tiger King” de Netflix recibe 21 años en prisión

OKLAHOMA CITY, ESTADOS UNIDOS.- Un juez federal volvió a sentenciar a Joe Exotic de “Tiger King” a 21 años de prisión el viernes, reduciendo su castigo en solo un año a pesar de las súplicas del excuidador de zoológico de clemencia mientras comienza un tratamiento contra el cáncer.



“Por favor, no me haga morir en prisión esperando la oportunidad de ser libre”, le dijo a un juez federal que lo sentenció nuevamente por un cargo de asesinato a sueldo.



Joe Exotic, cuyo verdadero nombre es Joseph Maldonado-Passage, fue condenado en un caso que involucra a la activista de bienestar animal Carole Baskin. Ambos aparecieron en “Tiger King: Murder, Mayhem and Madness” de Netflix.

Maldonado-Passage, que vestía un traje naranja de presidiario, todavía tenía su característico peinado tipo “mullet”, pero el rubio blanqueado se estaba desvaneciendo a gris.



Baskin, quien asistió con su esposo al proceso judicial, dijo que temía que Maldonado-Passage pudiera amenazarla.



“Él sigue albergando malos sentimientos intensos hacia mí”, dijo.



Los procedimientos judiciales del viernes se produjeron después de que un tribunal federal de apelaciones dictaminara el año pasado que la pena de prisión que Maldonado-Passage cumple por asesinato a sueldo debería acortarse.



Los partidarios llenaron la sala del tribunal, algunos con máscaras con estampado de animales y camisetas que decían “Free Joe Exotic” (Liberen a Joe Exotic). Sus abogados dijeron que apelarán la nueva sentencia y solicitarán un nuevo juicio.

El exguardián de zoológico fue sentenciado en enero de 2020 a 22 años de prisión luego de ser declarado culpable de intentar contratar a dos hombres para matar a Baskin. Un jurado de tres miembros de la Corte Federal de Apelaciones del Décimo Circuito estuvo de acuerdo con Maldonado-Passage en que la corte debería haberlos tratado como una sola condena al momento de dictar sentencia porque ambos involucraban el mismo objetivo de matar a Baskin, quien dirige un santuario de rescate para grandes felinos en Florida y había criticado el trato de Maldonado-Passage a los animales.



Los fiscales dijeron que Maldonado-Passage ofreció 10.000 dólares a un agente encubierto del FBI para matar a Baskin durante una reunión grabada en diciembre de 2017. En la grabación, dijo al agente: “Sólo síguela hasta el estacionamiento de un centro comercial, remátala y vete”. Los abogados de Maldonado-Passage han dicho que su cliente, que una vez operó un zoológico en Wynnewood, Oklahoma, unos 105 kilómetros (65 millas) al sur de Oklahoma City, no hablaba en serio.

Maldonado-Passage, quien mantiene su inocencia, también fue condenado de matar cinco tigres, vender cachorros de tigre y falsificar registros de vida silvestre.