Bárbara de Regil y su familia dan positivo a covid-19: 'No puedo creerlo'

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Este 2022 han sido muchos los famosos mexicanos que han anunciado estar contagiados de covid-19, por lo que han tenido que posponer sus agendas. A esta lista se suma la entrenadora fitness Bárbara de Regil, quien sorprendió a sus seguidores con la noticia.



La también actriz decidió someterse a una prueba de covid-19 luego de estar con dolores de cabeza durante un par de días y sus sospechas se hicieron realidad, pues resultó positiva. "Me hice la prueba de antígenos y no lo podía creer, así que me hice la de PCR y pues ya, tengo covid. Estoy muy triste, tengo síntomas leves, me duele la cabeza, tengo un poco de dolor de garganta”, reveló a través de su cuenta de Instagram.



Asimismo, contó que sus familiares Mar de Regil y Fernando Shoenwald también se encuentran contagiados, por lo que se mantendrán en aislamiento voluntario.

Entre otras cosas, la intérprete de 'Rosario Tijeras' explicó a sus fanáticos que tuvo que cancelar su presentación de Mexicali tras su contagio. "Lo que me tiene muy triste y con el corazón roto es que estaba lista y muy emocionada para darlo todo. No voy a poder ir porque obviamente tengo covid y es una responsabilidad quedarte en tu casa para no contagiar a los demás. Yo me veía mañana con ustedes gritando, haciendo ejercicio, dando mi plática motivacional, no puedo creerlo”, dijo.

Es importante mencionar que México ha sufrido un repunte de casos de covid-19 por la presencia de la nueva variante ómicron que mantiene en zozobra al país. Finalmente, de Regil informó que mientras pasa su cuarentena preparará un curso de nutrición, pues el médico le recomendó no hacer ejercicio así como permanecer en reposo y bajo tratamiento.

A sus 34 años, Bárbara de Regil se ha convertido en una de las mujeres más admiradas de México y el mundo, pues sus rutinas y charlas motivacionales se han expandido por diversos países.

