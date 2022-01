Hijo de Maribel Guardia planea hacer un museo en honor a Joan Sebastian

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Siete años han pasado desde la muerte de Joan Sebastian y todavía sigue siendo recordado y catalogado como uno de los cantantes más talentosos de México, es por ello que sus hijos buscan que su legado prevalezca con la creación de un museo que lo honre.



Su viuda Maribel Guardia reveló que la mencionada idea ha hecho ruido desde hace años, pero que desconoce si realmente se llevará a cabo. Sin embargo, es uno de los planes más importantes en la vida de su hijo Julián Figueroa.



"Mira es que yo no sé, yo no soy Figueroa de verdad, luego me preguntan cosas que yo ni se la verdad, pero yo que sepa la gran pasión de Joan eran los caballos y obviamente la cantada", dijo la famosa a la prensa.

Asimismo, contó que su hijo ya comenzó con la donación de varias pertenencias del artista como ser pinturas, premios y otros objetos de su trayectoria. "Yo no sé de esos planes. Yo sé que quiere hacer un museo y que Julián ha donado muchas cosas que tenía", agregó.



Cabe mencionar que esta no es la primera vez que surgen rumores de un museo parar honrar la memoria de intérprete de 'Secreto de amor', pues en 2019 el Gobierno del Estado de Guerrero realizó una ceremonia por el cuarto aniversario de su muerte y anunció la creación de un museo.



“Participa el Gobierno del Estado en el 4º aniversario luctuoso del ídolo Joan Sebastian. Se anuncia la creación del Museo ‘Joan Sebastian’ con participación de familiares y del Gobierno del Estado”, se lee en la publicación, sin embargo, no se realizó.

Muerte

Joan Sebastian, uno de los más grandes exponentes de la música regional mexicana, murió a los 64 años, tras años de lucha contra el cáncer.



José Manuel Figueroa (su verdadero nombre) nació el 8 de abril de 1951. Con más de 35 álbumes y premios que incluyeron cinco Grammy y siete Latin Grammy, se destacó como compositor y productor.



Debutó con el tema "El camino del amor", que le abrió paso por Latinoamérica. Unos años después el grupo argentino Mediterráneo interpretó su canción "Sembrador de amor" en la Copa Mundial de 1978.



Su único enemigo fue el cáncer, que logró sortear en tres ocasiones. En 1999 fue diagnosticado con cáncer en los huesos por vez primera y en 2007 y 2012 le fue diagnosticado nuevamente. La enfermedad llegó a afectar sus cuerdas vocales, pero jamás le hizo pensar en abandonar los escenarios.

