Alejandro Fernández a dos meses de la hospitalización de Vicente: "Échale ganas"

JALISCO, MÉXICO.- Desde hace dos meses el cantante Vicente Fernández fue ingresado de emergencia a un hospital tras sufrir un accidente dentro de su habitación en el rancho "Los tres potrillos".



La condición de salud del "Charro de Huentitán" no es la más favorable, pues pese a estar estable, se mantiene postrado en una cama con ayuda de ventilación respiratoria y en terapia intensiva.



La situación no ha sido agradable y mientras algunos familiares se expresaban públicamente, otros, como Alejandro, habían guardado silencio respecto al tema.



Sin embargo, "El Potrillo" decidió hablar por primera vez y dedicarle un emotivo mensaje a su padre, quien también fue diagnosticado son el síndrome de Guillain-Barré.



"Siempre en mis pensamientos y mis oraciones, échale ganas jefe, todos te extrañamos, no sabes que gusto me dio ver esta foto. Vicente Fernández te amo y mucho ánimo, vas muy bien", escribió en Instagram en una fotografía que los muestra en el paseo de la fama en Hollywood.

Esta es la primera fotografía que publica junto a su padre desde el pasado 9 de agosto, día de la hospitalización de Vicente Fernández.

Fuera de peligro

Desde hace unos días circuló la noticia de que Cuquita, la esposa del cantante, habría tomado la decisión de desconectarlo, sin embargo, todo fue desmentido por la familia.



Vicente Fernández Jr. aseguró que son "noticias de mala necesidad (...) Nadie se desconectará, nadie tomó una decisión, estamos todos unidos como familia esperando la respuesta favorable de mi padre".



Asimismo, informó que su padre ya se encuentra fuera de peligro y no necesita estar sedado porque ha mejorado su condición de salud con los tratamientos.



“Afortunadamente está respondiendo bien a los tratamientos. No está sedado, conoce perfectamente bien. Hasta ahorita no tiene ninguna complicación, pero dentro de lo que cabe está respondiendo muy bien a sus tratamientos”, detalló.



En el último parte médico, se informó que su enfermedad requiere de programa de rehabilitación física especial que incluye terapias de la deglución, terapia física y pulmonar.



Además, se indicó que aún depende de apoyo respiratorio y que ha presentado inflamación en las vías respiratorias por el proceso ventilatorio prolongado.