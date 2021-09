Jess Creaciones, el emprendimiento hondureño que conquista a clientes con accesorios hechos a mano

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Nada ha sido fácil desde que Jesica Mejía Vásquez decidió empezar a emprender hace casi tres años, pero cada desafío fue transformado en una motivación y aliado para dar lo mejor de sí. Así nació el negocio de una hondureña de 27 años que encanta con sus novedosos accesorios.

Placas para mascotas, llaveros personalizados, pulseras, stickers, portalentes, portamascarillas y collares forman parte de sus productos, aunque confesó que planea ampliar su catálogo competitivo. Actualmente los precios de sus accesorios van desde los 60 lempiras en adelante.

Según contó a EL HERALDO, su emprendimiento, llamado 'Jess Creaciones', nació por "la falta de accesorios de mi gusto, decidí crearlos yo misma y a varias personas a mi alrededor les gustó mi idea. Así comencé la aventura", contó Mejía.

LEA: Conoce a Maxim Jerez y sus propuestas de platillos saludables

De todos es conocido que la crisis económica que impera en Honduras también azotó al resto del mundo con la llegada de la pandemia del covid-19, pero eso no impidió que los productos de Jesica cruzaran fronteras, alcanzando países como Estados Unidos, España y El Salvador.

Aunque todo parece color de rosas, Mejía también ha enfrentado grandes desafíos en su proyecto, pues le tocó enfocarse en su tienda mientras luchaba con su hija diagnosticada con cáncer en la sangre. "Para mí fue lo peor ver cada canalización, quimioterapia y radioterapia que vivió mi hija mayor, me dolió mucho y al mismo tiempo estaba estresada por mis estudios y la tienda", confesó.

Otro de sus desafíos fue apostarlo todo por un proyecto que no vislumbraba ingresos permanentes. Además, tuvo que aprender a hallar a los mejores proveedores. "Cuando algo se me mete entre ceja y ceja hasta que no lo realizó no me quedo tranquila", dijo entre risas la joven.

+: Artista hondureña es sensación en Tik Tok por sus obras de arte

Las ideas más alocadas son bienvenidas en 'Jess Creaciones'. También ha accesorios para los peludos de la casa. Foto: El Heraldo

Cumpliendo retos

Su creatividad y pasión por el arte le han permitido crecer entre la comunidad de Instagram, donde permanece activa acumulando cada vez más seguidores y clientes satisfechos con su impecable trabajo.

Cada pieza es hecha a mano y personalizada de acuerdo al estilo del cliente. "Aquí las ideas locas, otakus, cursis, soñadoras son bienvenidas", agregó Mejía, quien además reveló que los materiales con los que trabaja son piedras naturales, perlas de río, concha nácar, hematita, hilos de diferentes tipos, dijes de pewter, microzirconia y acero inoxidable. También trabaja con diferentes tipos de papel, figuras de acrílico y diversos pigmentos.

"Mi mamá me dice que era muy inventora, curiosa y tenía mucho imaginación. Ahora que ya puedo comprarme yo mis propios materiales empecé a inventar, crear, investigar, mirando videos por YouTube, páginas, consultando a personas que ya tienen más experiencia y ha sido todo un conjunto de conocimientos y experiencias agregadas a lo largo de todo este tiempo", contó.

"Disfruto mucho ver que las personas no solo se llevan un producto sino una experiencia de compra agradable", dijo satisfecha.

ADEMÁS: 'Velvet by Cupcakes Garden', el rincón mágico que cautiva en Santa Bárbara

Los portalentes se han popularizado en los últimos meses. Foto: El Heraldo

Actualmente, la hondureña está a punto de culminar su licenciatura en enfermería en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), un logro producto de su constante esfuerzo y dedicación.

Aunque próximamente su labor se remitirá a un centro asistencial, la joven contó que planea seguir con su tienda en línea para luego apostar por establecerla como local.

Finalmente, EL HERALDO consultó sobre el estado de su hija y la joven explicó que está en vigilancia y sigue recibiendo su respetivo tratamiento para la leucemia. Definitivamente, personas como Jesica Mejía motivan a creer que todo es posible y que con disciplina y constancia se pueden lograr grandes cosas.

+: Bayron Escoto, el hondureño que emprende en España y lucha contra la insuficiencia renal

De acuerdo a su experiencia, Mejía quiso compatir tres consejos con los lectores de EL HERALDO.

1. Amar lo que haces. Disfrutar lo que haces. Libérate creando, imaginando y disfruta el proceso.

2. Darle viaje a todas las ideas que tengas en tu cabecita. Esfuérzate, ahorra e invierte, Investiga y edúcate para hacerlas realidad.

3. Atiende cómo te gustaría que a ti te atendieran. Empaca tus productos cómo te gustaría recibir los tuyos. Esfuérzate, dedícate y ponle amor, como te gustaría que lo hicieran para ti.

Para adquirir los productos de Jesica Mejía puede contactarla por Instagram: jess_creaciones_hn, Facebook: @jesscreacioneshn y a su teléfono móvil (+504) 9714-2580.

"Cada producto trato de personalizarlo lo más posible a la idea que desea transmitir la persona", explicó la hondureña. Foto: El Heraldo

TAMBIÉN: Hondureña pausó sus estudios de medicina para ayudar a su padre en una zapatería