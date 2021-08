Alfredo Adame denunció a Laura Bozzo por sus delitos

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- ¿Justicia o venganza? El actor y político mexicano Alfredo Adame reveló que fue él quien dio aviso a las autoridades sobre los delitos que había cometido Laura Bozzo.



La riña entre Adama y la presentadora peruana lleva tiempo y se volvió tan mediática que el famoso aseguró que iba hacer lo posible por sacarla del país o enviarla a la cárcel.



Fue de esta forma, que sin tapujos, Adame confesó que una persona lo contactó por las redes sociales para decirle que tenía información comprometedora de la "señorita Laura".



Relató que esa persona le dijo que le compró un apartamento a Bozzo, pero que cuando intentó escriturarlo se dio cuenta que estaba embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).



"Hazte cuenta que me cayó del cielo", expresó durante la entrevista. "Empecé a investigar, ya la habían llamado varias veces para que se arreglara y no iba, no pagaba, los 12 millones ya se habían convertido en 80 millones por las multas, recargos y actualizaciones desde 2012. Ya eran 80 millones de pesos los que le debe a Hacienda", comentó.



Adame dijo que fue hace seis meses que llamó al SAT y la denunció: "Laura Bozzo, la conductora de televisión, cometió un delito. Vendió un condominio que ustedes lo tienen embargado, yo les dí el aviso".



El también actor dijo que los delitos que cometió Bozzo - evasión fiscal y venta fraudulenta de un inmueble embargado- son graves y tiene que enfrentarlos, es decir, no tiene forma de “safarse” de ellos, pues por cómo están catalogados, ni con un amparo le será posible no pisar la cárcel.



Actualmente Laura Bozzo está prófuga de la justicia, por lo que la fiscalía pidió a la Interpol emitan una alerta roja contra la peruana. Un juez dictó el pasado 11 de agosto prisión preventiva.