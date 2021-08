Vicente Fernández ya tendría listo su testamento; ¿de cuánto es su fortuna?

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Vicente Fernández tiene preocupados a muchos de sus fanáticos, pues tras ser intervenido quirúrgicamente por una caída, su estado de salud es grave. Ante los hechos, han surgido diversas versiones que aseguran que el intérprete de 'Mujeres divinas' ya tendría listo su testamento para evitar problemas familiares. Es entonces que surge la gran pregunta ¿de cuánto es su fortuna?

Según el portal Celebrity Net Worth, la fortuna del cantante mexicano supera los 25 millones de dólares, equivalentes a casi 600 millones de lempiras.

Además, a su fortuna se le suma sus trajes de ‘charro’ que rondan los 17 mil dólares, su negocio de cría de caballos miniatura en el rancho y su tequila que se vende como edición limitada a 100 dólares cada botella.

LEA: Las guapas actrices que compartieron pantalla con Vicente Fernández

Y es que es importante recordar que además de ser el rey de las rancheras, Vicente también figuró en al menos 32 películas y es el propietario de la arena para espectáculos ubicada en Guadalajara, misma que tiene capacidad para 11 mil personas.

Asimismo, la familia Fernández se dedica al alquiler de aviones de lujo, donde la hora de vuelo puede rondar los 3,600 dólares.

“Soy un hombre precavido. Todo lo que tengo es de mis hijos y de mis nietos, y dejé una partecita para mi mujer y para mí, para que yo no tenga que pedirles cuando me falte. Si mi mujer se va primero, con ese dinero yo no voy a tener que pedirle nada a nadie. Soy un hombre que piensa ahorita y en el futuro”, aseguró el rey de las rancheras durante el 2012 a TVyNovelas.

TAMBIÉN: Hijo de Vicente Fernández aseguró que su desaparición fue 'un secuestro'

View this post on Instagram A post shared by Vicente Fernández (@_vicentefdez)

Incidencia y especulaciones

Diversos problemas de salud que ha enfrentado el cantante de 81 años han sido motivos para que muchos especulen sobre su testamento, fortuna y muchas otras curiosidades respecto a su familia, mientras otros prefieren velar y ponerlo entre sus oraciones.

Lo cierto es que este miércoles surgió un comunicado a través de su cuenta de Instagram, donde anuncian que el estado de salud del 'Charro de Huentitán' es grave y depende de la asistencia ventilatoria. Sin embargo, su estado cerebral está íntegro.

Hace meses, cuando el cantante tuvo problemas renales y fue hospitalizado, volvieron a surgir comentarios respecto a su fortuna y muchos aseguraron que había eliminado a Alejandro Fernández de su testamento por mal comportamiento.

+: Más mujeres acusan a Vicente Fernández por 'manosearlas' en fotografías

View this post on Instagram A post shared by Vicente Fernández (@_vicentefdez)

Sólida carrera

Vicente Fernández dio a conocer su talento como actor y cantante desde sus ocho años, cuando comenzó a ejecutar la guitarra y a estudiar música folclórica.

Durante su adolescencia participó y ganó importantes concursos. Además comenzó a tocar en restaurantes, bodas y eventos sociales. A sus 24 años se unió a los grupos de mariachis más conocidos en México, como Amanecer de Pepe Mendoza y el Mariachi José Luis Aguilar.

Luego comenzó a grabar para varias disqueras importantes y se dio a conocer en todo México.

VEA: Vicente Fernández Jr. en rehabilitación para alejarlo de su novia y de los vicios

En 1971 incursionó en el cine. El cantante apareció en la película ‘Uno y medio contra el mundo’. Tres años después protagonizó la cinta ‘La ley del monte’, el tema musical de esta producción que llevaba el mismo nombre también se convirtió en un éxito.

En la década de los noventa grabó un álbum en homenaje a José Alfredo Jiménez que también recibió una gran acogida en México. En esa misma década apareció en más de 20 películas interpretando los temas que lo catapultaron a la fama.

Actualmente, Vicente Fernández es reconocido como uno de los artistas de música ranchera más importante del mundo.

TE PUEDE INTERESAR: 'Dejen de preocuparse', dice Vicente Fernández tras ser hospitalizado