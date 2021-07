Britney Spears elige a su abogado por primera vez en 13 años  

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La cantante Britney Spears pudo elegir al abogado de su preferencia, por primera vez en 13 años, gracias a que la Corte que conoce su caso le reconoció ese derecho.



El nuevo abogado de Spears, Mathew Rosengart, dijo a la AFP este miércoles que prevé pedir "tan pronto como sea posible" a una corte de Los Ángeles que el padre de la cantante sea removido de su rol en la tutela que maneja su vida privada y artística.



"Presentaremos una petición tan pronto como sea posible para mover al señor Spears" de ese rol, dijo Rosengart a la AFP, al margen de una audiencia sobre el caso.

La jueza de la Corte Superior de Los Angeles Brenda Penny aprobó que Spears contratara al ex fiscal federal Mathew Rosengart para representarla. El fallo fue celebrado por los fans fuera de la corte.



Spears habló por segunda audiencia consecutiva, y en algún momento dijo que los actos de la tutela, que ha dictado sus asuntos personales y financieros desde comienzos de 2008, son “crueldad”.



Pidió que el caso termine inmediatamente, pero no si tiene que pasar por más evaluaciones “estúpidas”. Spears habló brevemente a la corte, y rompió en llanto hacia el final de sus declaraciones.

La audiencia se hizo tres semanas después de que Spears se dirigiera dramáticamente a la corte por primera vez en una audiencia abierta, diciéndole a Penny que estaba siendo obligada a tomar medicamentos y usar un dispositivo intrauterino como anticonceptivo, dijo que no le permitían casarse con su novio y que quería poseer su propio dinero.



“Simplemente quiero mi vida de regreso”, reiteró la cantante y celebró la noticia a través de su perfil de Twitter.





Coming along, folks ... coming along ??!!!!! New with real representation today ... I feel GRATITUDE and BLESSED !!!! Thank you to my fans who are supporting me ... You have no idea what it means to me be supported by such awesome fans !!!! God bless you all !!!!! pic.twitter.com/27yexZ5O8J