El mensaje que desató la rivalidad entre Belinda y Eiza González

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Belinda y Eiza González tuvieron una pequeña pelea virtual en el 2013, misma que Gonzáles quiso recordar esta semana a través de un tweet que revolvió a miles de internautas.

A través de su cuenta de Twitter, la actriz de 'Érase una vez' decidió publicar una frase bastante parecida a lo que años atras desató polémica con la novia de Christian Nodal. “Cuando tú fuiste, yo ya fui y regresé…. CIEN veces, escribió.

En cuestión de horas, la publicación acumuló miles de reacciones, donde los fans de Belinda comenzaron a atacar a la famosa argumentando que todavía 'no superaba' la pelea entre ambas hace más de 10 años.

Un aspecto que llamó la atención de los usuarios es que González suele tuitear en inglés, pero en esta ocasión utilizó su lengua materna para causar revuelo en redes

Resulta que allá por el 2013, las artistas intercambiaron dolorosas frases por una chaqueta del diseñador Alexander McQueen. Primero, Eiza compartió su adquisición a través de sus redes sociales y tan solo unas horas después, Belinda publicó la misma chaqueta preguntando a sus fanáticos si les gustaba o preferían una de Moschino.

“¿Así o más pendiente de lo que hago?”, le preguntó Eiza en la sección de comentarios para reprocharle que le hubiera ‘copiado’ supuestamente su atuendo. “Mientras tú vienes, yo ya fui, di tres vueltas, y regresé”, le contestó Belinda.

En tal sentido, la similitud del mensaje recién publicado por González fue lo que provocó que los internautas recordaran la polémica. En consecuencia, la mexicana decidió publicar dos tweets más asegurando que su mensaje no tiene conexión con lo sucedido.

Oigan? todo bien en casa?? Uno ya no puede twittear algo sin querer conectarlo a algo. No todos amanecimos comiendo gallo tranquilos. Namas pa q sepan mi twit no tiene nada que ver con algo de hace 10 años. Pero gracias por participar