"No publicó, no almacenó y no difundió el video": el novio de YosStop reacciona a la captura  

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La famosa youtuber Yosseline Hoffman, conocida como YosStop, fue detenida por un supuesto delito de pornografía y su novio Gerardo González salió en su defensa.



A la reconocida mexicana se le acusa de estar involucrada en el caso del abuso sexual de la menor de edad Ainara Suárez en México.



Gerardo González, novio de Yosseline Hoffman, decidió dar la cara y asomarse a las redes sociales para mostrar su apoyo rotundo a la que es su pareja desde hace ocho años.



"Hay muchas dudas al respecto" y "hay mucha información falsa alrededor", comenzó diciendo González.



Además, agregó que "Yosseline no publicó, no almacenó, no comercializó, no distribuyó, no difundió el video en cuestión. Es más, Yosseline no conoce a ninguno de los involucrados y es más, Yosseline obviamente no estaba presente el día que grabaron ese video. Yosseline no tiene nada que ver con esta situación, es completamente ajena. Yosseline solamente habló de un tema que ya era viral, se expresó y por eso le están acusando el día de hoy".



"Por una simple terminología están comparando la expresión con un delito muy grave", concluyó el novio.





Captura

La influencer fue ingresada al penal de Santa Martha Acatitla en México por la demanda de Ainara Suárez, víctima de violación.



Por otra parte, internautas pidieron la liberación de la influencer YosStop a través de un sitio web. Los seguidores de la famosa esperan recaudar 50 mil firmas en una plataforma digital para que liberen a la mexicana.