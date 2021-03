Premio Emmy de periodista hondureño Mario Ramos figurará en el MIN

Tegucigalpa, Honduras

El legado y triunfos del periodista y cineasta Mario Ramos formarán parte del Museo para la Identidad Nacional (MIN). El talento hondureño que ha hecho carrera tanto en Honduras como en los Estados Unidos entregará este año a la institución uno de sus cuatro premios Emmy, los cuales obtuvo en su paso por la cadena Univisión Washington.

Como se sabe, el Emmy es el galardón que entrega la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión y que reconoce a la excelencia en la televisión en ese país.

La entrega —en la que el talento hondureño estará presente— se llevará a cabo el próximo mes de junio y permitirá que el público hondureño pueda conocer de primera mano una parte de la historia en la carrera de Mario.

A las puertas de estrenar su primer largometraje, “La Condesa”, que ya está recorriendo importantes festivales en Estados Unidos y Latinoamérica, Ramos conversa en exclusiva con EL HERALDO sobre este nuevo proyecto junto al MIN que lo conectará nuevamente con Honduras.

Como hondureño, ¿qué representa para usted dejar este legado de su carrera en el MIN? ¿Espera inspirar a otros?

Representa mucho, tanto en lo personal como en lo profesional. Desde que salí de Honduras en el año 2007 he luchado mucho por sobresalir en esta carrera que comencé a formar en mi país. Abrirme un espacio en Estados Unidos, donde la competencia es grande y agresiva, ha sido una lucha constante que finalmente ha comenzado a dar resultados y los galardones han venido a ser una recompensa que me animan a seguir soñando.

El poder regresar a Honduras y traer conmigo uno de mis Emmys no solo de paseo, sino a que se quede a vivir en el país donde comenzó a gestarse, me llena de orgullo. Me emociona la idea de que mi trabajo, de una u otra manera, representado a través de esta estatuilla, puede inspirar o motivar al menos a un joven, me hace creer que el esfuerzo valió la pena.

Siempre quise devolver algo a Honduras, pues la persona que soy y lo que he logrado lo debo en parte a mi tierra, mi cultura y sobre todo a mi gente. Donar este Emmy al Museo de la Identidad Nacional (MIN) es precisamente eso, tomar conciencia de mi identidad, de mis orígenes y no olvidar de dónde salí hace 13 años con una maleta llena de fantasías.

Quisiera creer que esto pueda motivar o inspirar, al menos, a un joven a comenzar su aventura, pues una de las razones primordiales de hacer la entrega pública y exhibir la estatuilla en el museo es demostrar que, a pesar de que no todos poseemos las mismas oportunidades o la misma suerte de tener el apoyo para perseguir nuestros sueños, la mejor manera de saber si podemos lograrlo es no dejar de luchar por ellos.

¿Qué se tiene programado para el evento?

Mi idea inicial fue simple, hacer entrega de la estatuilla (Emmy) en una ceremonia sencilla con algunos familiares, amigos y personas que me han apoyado en mi carrera. Ahora, gracias a las gestiones de mi amiga y relacionista, Eva Callejas, y el apoyo del MIN, el Proyecto Naranja Republik, Honduras Global, y algunas organizaciones privadas, el evento tendrá un poco más de color. La fecha de entrega del Emmy será el 1 de junio de este año en las instalaciones del MIN.

¿Cómo surgió esta iniciativa? ¿Y qué personas estarán involucradas en la misma? Siempre quise devolver algo a mi país, algo que representara mi trabajo y trayectoria y sin duda el Emmy es un buen ejemplo. Así que un día le dije a mi esposa “me voy a Honduras a regalar un Emmy” y comencé a planificar. Sin duda, siempre tuve claro que el MIN sería el lugar correcto donde debería estar.

Seguir esta conexión con Honduras a nivel personal y profesional, ¿qué representa para usted?

Es muy importante para mí mantener no solo la conexión con Honduras, sino también la relación profesional y artística, pues me he apoyado mucho en el talento hondureño para desarrollar proyectos importantes en Estados Unidos, como mi última película, por ejemplo, para cual traje gran parte del equipo técnico para la producción. También, parte del equipo de mi empresa, Cabezahueca Films, es catracho y están trabajando desde Honduras.

Por otro lado, he comenzado el proceso de creación de una fundación en apoyo a la cultura y las artes con la cual organizaremos a artistas, figuras públicas y hondureños influyentes a nivel internacional para crear una relación de cooperación y apoyo a la educación y la promoción de las artes y la cultura en Honduras. De nuevo, la cercanía con mi país es muy importante, pues siento la responsabilidad moral de apoyar a mi gente, al menos en temas relacionados a lo que hago y desde mi realidad, por supuesto.

Más sobre él

Fotógrafo, productor de cine y televisión y cuatro veces ganador del premio Emmy de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión (2016, 2017, 2019 y 2020).

Destacan en su carrera cinematográfica sus cortometrajes “Vuelve con nosotros” (2016) y “Chocolate” (2017). Produjo y dirigió el documental “Brigada” (2016), que retrata el trabajo de un grupo de médicos en una brigada médica que lucha por llenar vacíos en el sistema de salud en Roatán, Honduras. “La Condesa” será su primer largometraje.

Actualmente es director y fundador de Cabezahueca Films y cofundador de Casasola Editores y Ágrafos, revista de literatura, arte y política. También es Embajador Honorario de Plan International Honduras. En 2020 publicó su obra “Una antología casi literal (2017-2019)”.