Peruanos arremeten contra Camilo y Evaluna por su canción "Machu Picchu"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los cantantes Camilo Echeverri y Evaluna Montaner estrenaron recientemente su canción "Machu Picchu", y aunque a pocas horas ya acumulaba millones de reproducciones en las principales plataformas, la reacción de muchas personas no fue lo que ellos esperaban.



El título de la canción hace alusión a la ciudadela ubicada en Perú, pero los peruanos lamentaron que en la letra no se describa ni un poco lo que la maravilla mundial tiene para ofrecer.



"Yo tengo más ruinas que Machu Picchu, he destruido mil planetas con cosas que he dicho ¿Y cómo fue que te fijaste en una cosa que era todo menos una obra de arte?", dice el único verso de la canción en donde se menciona el nombre del antiguo mundo inca.

Las redes sociales se han inundado de mensajes como: "¿Por qué le pusiste Machu Picchu si solo lo nombras una vez?", "Camilo solo utilizo a mi querido patrimonio para referirse como ruinas cuando tiene un contexto histórico muy simbólico para los peruano", "La mejor parte de Machu Picchu de Camilo es cuando la paras", entre otros.



Sin embargo, el cantante colombiano salió al paso y defendió el nombre del tema que grabó en colaboración con su esposa: "Machu Picchu se nombra en una sola parte de la canción, pero es una invitación a la estética de la canción entera. Machu Picchu es una de las maravillas del mundo y son unas ruinas preciosas... (Quiere decir que) ella vio algo en mí que yo no había visto. Yo pensé que era unas ruinas simples, pero ella vio en mí algo como lo que vemos en las ruinas de Machu Picchu", explicó.

Agregó que la composición también representa su agradecimiento a la comunidad andina, de quien ha recibido mucho apoyo y por eso incluyó el charango y sus tradicionales telares.

Este es el video oficial: