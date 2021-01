Las 25 mejores series que puedes disfrutar en Netflix en 2021  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Actualmente, Netflix es considerada la plataforma con el mejor catálogo de series producidas por ellos o de otras de producción externa, pero que las han agregado para sus suscriptores.



Diario El Heraldo ha recolectado 25 de las mejores series que están disponibles en Netflix y que puedes aprovechar a ver en este 2021. Apunta esta lista de títulos que puedes procurar ver.





1. Narcos: México

Sé testigo del inicio de la guerra del narcotráfico mexicano en la década de 1980 en esta nueva saga de Narcos, que narra el ascenso del cártel de Guadalajara.







2. The Witcher

Geralt de Rivia, el legendario brujo cazador de monstruos, gravita inexorablemente hacia su destino en un mundo de tormentos y humanas traiciones.



3. Dulce Hogar

Cuando los humanos se transforman en monstruos feroces y siembran el terror, un adolescente atormentado y sus vecinos luchan por sobrevivir... y aferrarse a su humanidad.



4. Pose

Nueva York, 1987. El baile recién comienza, pero Blanca quiere ser un faro de la cultura queer y la reina madre de una nueva casa donde haya lugar para brillar.







5. El Mecanismo

Un escándalo estalla en Brasil durante una investigación de presunta corrupción del Gobierno a través de empresas petroleras y constructoras. Inspirada en hechos reales.







6. Dash y Lily

En Navidad, los opuestos se atraen. Dash, el cínico, y Lily, la optimista, intercambian mensajes y retos en un cuaderno rojo que circula por las calles de Nueva York.







7. El mundo oculto de Sabrina

La magia y las travesuras marcan el rumbo de Sabrina, una adolescente de doble naturaleza que se debate entre el mundo de los mortales y el que se oculta debajo.



8. Hollywood

Tras la Segunda Guerra, un grupo de ávidos aspirantes a actores y cineastas hará casi cualquier cosa por cumplir sus sueños en la industria del espectáculo de Hollywood.







9. La maldición de Bly Manor

Morir no significa desaparecer, y una au pair lo descubre al caer en un abismo de secretos aterradores en este romance gótico del creador de La maldición de Hill House.



10. Tiger King

El encargado de un zoológico pierde la cabeza en esta historia real sobre un crimen por encargo en el excéntrico submundo de la cría de grandes felinos.







11. Las chicas del cable

Madrid, años veinte. Cuatro operadoras de la Compañía de Telefonía de España hacen resonar una revolución mientras lidian con el amor, la amistad y el trabajo.







12. La casa de las flores

En esta comedia negra, una adinerada matriarca intenta mantener la imagen de familia perfecta luego de que la amante de su esposo ventila los trapos sucios.





13. Inconcebible

Acusan a una joven de mentir sobre su violación. Años más tarde, dos mujeres empiezan a investigar una serie de ataques similares. Inspirada en hechos reales.







14. Glow

Los Ángeles, años ochenta. Un grupo de inadaptadas se transforman en las Hermosas Damas de la Lucha Libre. Una comedia del equipo detrás de Orange Is the New Black.









15. The Umbrella Academy

Se tuvo que morir el padre para que se vuelvan a reunir. Cabe destacar que entre superhéroes el vínculo familiar es una de las mayores causas de apocalipsis prematuro.



16. Proyecto Inocencia

El Proyecto Inocencia esclarece fallos y falacias en una serie de sentencias improcedentes y saca a la luz las injusticias cometidas contra las víctimas y los imputados.





17. Orange is the new black

Un crimen del pasado obliga a una neoyorquina privilegiada a cumplir su condena en una cárcel de mujeres. Una vez tras las rejas, no tarda en hacer amigas... y enemigas.



18. Luis Miguel - La serie

Esta serie relata la vida del cantante Luis Miguel, quien ha cautivado al público en Latinoamérica y más allá durante muchas décadas.



19. Guardaespaldas

Luego de ayudar a impedir un atentado, un veterano de guerra recibe la orden de proteger a la ministra que impulsó el conflicto en el que luchó.



20. Vis a Vis

Su novio la manipuló para que malversara fondos, y la sentenciaron a prisión. Ahora, esta ingenua joven debe aprender a sobrevivir en un mundo nuevo y hostil.



21. Ozark

Un asesor financiero arrastra a su familia desde Chicago hasta los lagos de Ozark para lavar 500 millones de dólares en cinco años y tranquilizar a un jefe narco.





22. Modern Family

Esta serie ganadora del Emmy sigue a Jay Pritchett y a su familia ecléctica mientras desafían los retos de la vida contemporánea en Los Ángeles.



23. Poco Ortodoxa

Criada en el jasidismo, presa en un matrimonio convenido. Huye de Brooklyn a Berlín, donde un grupo de músicos la hace sentirse en casa... hasta que la alcanza su pasado.





24. La Maldición de Hill House

Con flashes del pasado y del presente, una familia rota enfrenta los tormentosos recuerdos de su viejo hogar y el terror que la hizo alejarse de allí.



25. Cobra Kai

Décadas después del torneo que les cambió la vida, se reaviva la rivalidad entre Johnny y Daniel. Esta secuela continúa la historia de las películas de Karate Kid.